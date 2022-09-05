Андрей Василевский назван лучшим вратарём НХЛ перед новым сезоном

Россиянин Андрей Василевский, выступающий за команду "Тампа-бэй Лайтнинг", стал лучшим вратарём Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в преддверии старта нового сезона турнира. Рейтинг публикует портал NHL Network.

Вторым в списке стал ещё один представитель нашей страны — Игорь Шестёркин из клуба "Нью-Йорк Рейнджерс". Замкнул тройку лучших Юусе Сарос из "Нэшвилла". Отметим, что пятым в рейтинге стал россиянин Илья Сорокин ("Нью-Йорк Айлендерс").