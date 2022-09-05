Андрей Василевский назван лучшим вратарём НХЛ перед новым сезоном
Россиянин Андрей Василевский, выступающий за команду "Тампа-бэй Лайтнинг", стал лучшим вратарём Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в преддверии старта нового сезона турнира. Рейтинг публикует портал NHL Network.
Вторым в списке стал ещё один представитель нашей страны — Игорь Шестёркин из клуба "Нью-Йорк Рейнджерс". Замкнул тройку лучших Юусе Сарос из "Нэшвилла". Отметим, что пятым в рейтинге стал россиянин Илья Сорокин ("Нью-Йорк Айлендерс").
Отметим, что Василевский становился обладателем приза "Везина трофи" (лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ) в 2019 году. В прошлом сезоне награду завоевал Игорь Шестёркин.
ТАСС / AP / Jack Dempsey