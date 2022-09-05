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5 сентября, 09:34

Андрей Василевский назван лучшим вратарём НХЛ перед новым сезоном

Россиянин Андрей Василевский, выступающий за команду "Тампа-бэй Лайтнинг", стал лучшим вратарём Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в преддверии старта нового сезона турнира. Рейтинг публикует портал NHL Network.

Вторым в списке стал ещё один представитель нашей страны — Игорь Шестёркин из клуба "Нью-Йорк Рейнджерс". Замкнул тройку лучших Юусе Сарос из "Нэшвилла". Отметим, что пятым в рейтинге стал россиянин Илья Сорокин ("Нью-Йорк Айлендерс").

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Отметим, что Василевский становился обладателем приза "Везина трофи" (лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ) в 2019 году. В прошлом сезоне награду завоевал Игорь Шестёркин.

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ТАСС / AP / Jack Dempsey

Шамиль Гаджиев

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