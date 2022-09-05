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5 сентября, 13:32

Сёмин призвал уволить всех, кто работает в "Локомотиве", из-за результатов команды

Бывший главный тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Сёмин выступил за увольнение всех, кто сейчас работает в столичном клубе, из-за результатов команды.

"Марвин Комппер не играл какой-то особой роли в "Локомотиве", это раз. Во-вторых, когда дела не идут, значит, нужно увольнять всех, кто находится в клубе", — заявил Сёмин РИА "Новости".

Ушедший из "Химок" Сергей Юран может стать главным тренером "Локомотива"

Ушедший из "Химок" Сергей Юран может стать главным тренером "Локомотива"

Ранее "Локомотив" объявил об уходе из тренерского штаба Марвина Комппера, который отвечал за подготовку команды к матчам. При этом немец Йозеф Циннбауэр продолжает работать главным тренером железнодорожников.

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ТАСС / Эрик Романенко

Шамиль Гаджиев

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