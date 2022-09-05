Сёмин призвал уволить всех, кто работает в "Локомотиве", из-за результатов команды
Бывший главный тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Сёмин выступил за увольнение всех, кто сейчас работает в столичном клубе, из-за результатов команды.
"Марвин Комппер не играл какой-то особой роли в "Локомотиве", это раз. Во-вторых, когда дела не идут, значит, нужно увольнять всех, кто находится в клубе", — заявил Сёмин РИА "Новости".
Ранее "Локомотив" объявил об уходе из тренерского штаба Марвина Комппера, который отвечал за подготовку команды к матчам. При этом немец Йозеф Циннбауэр продолжает работать главным тренером железнодорожников.
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ТАСС / Эрик Романенко