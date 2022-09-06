От штрафа до уголовного дела: чем грозят оскорбления и пересылка чужих фото в Сети Сообщения в чатах или популярных мессенджерах Telegram и WhatsApp могут закончиться проблемами с законом. Что нужно знать пользователям Сети? 5 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Для некоторых россиян общение в соцсетях и мессенджерах — это некая параллельная реальность, и поэтому они, не стесняясь, ведут переписку в оскорбительной форме. При этом кое-кто из пользователей Всемирной сети даже не считает нужным получать разрешение на пересылку чужих частных фото. Однако на самом деле любая информация, распространённая в электронных средствах коммуникации, вполне может быть доказательством правонарушения, за которое гражданам грозит административная или даже уголовная ответственность.

За нарушение частной тайны — уголовная статья

О том, что собирать и распространять чужую переписку и фото незаконно, знают даже школьники. Однако некоторые вполне взрослые россияне считают, что нет ничего страшного в том, чтобы похвастать перед друзьями чужими тайнами. Так и произошло в Камчатском крае, где 22-летний житель посёлка Палана решил похвастаться 26-летнему другу наличием в своём телефоне видеозаписи интимного характера с изображением их общей 18-летней знакомой. Товарищ, просмотрев видео, попросил переслать ему этот файл, что и было сделано посредством одного популярного мессенджера. Вот только согласия девушки на такую пересылку никто не спросил. И она обо всём узнала после того, как интимное видео стало достоянием общих знакомых. Девушка обратилась в полицию. И в отношении 26-летнего любителя собирать "клубничку" было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 137 Уголовного кодекса РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Максимальное наказание, которое грозит парню. — до двух лет лишения свободы. Сейчас дело готовится к судебному слушанию.

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— Случаев, когда некая информация или видео распространяется с нарушением прав третьих лиц, сейчас предостаточно. И уже сложилась практика привлечения к ответственности за такие действия. По большей части это наказание, предусмотренное уголовным законом, — пояснил заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — Надо понимать, что пересылка видео или фото с другими людьми никак не может быть "частной перепиской", а значит, вполне может расцениваться как уголовно наказуемое деяние.

Примерно такое же отношение у закона и к нарушению тайны телефонных переговоров. Например, менеджер продаж мобильной связи переслала информацию о телефонных соединениях граждан и за это была осуждена по части 2 статьи 138 (нарушение тайны переписки). С учётом раскаяния и признания вины она отделалась штрафом в 100 000 рублей.

Интернет-оскорбления тоже наказуемы

В подмосковной Балашихе в домовом чате, созданном в мессенджере WhatsApp, поспорили два жильца по поводу мусора, который кто-то выбросил возле подъезда дома. При этом один из спорщиков разразился письменной тирадой из нецензурной лексики, а второй обратился по этому поводу в суд. Любитель непарламентских выражений был уверен, что за бранные высказывания ему ничего не грозит, ведь он проживал в Балашихе без регистрации, да и номер телефона, с которого отправлялись грубые послания, был зарегистрирован на другое лицо. Возможно, его ожидания могли бы оправдаться, если бы оскорблённый сосед согласился с доводами суда первой инстанции. Однако не пожелавший просто стерпеть чужую ругань мужчина дошёл до кассации, результатом рассмотрения которой стало судебное определение, признающее его право на компенсацию морального вреда. Кассационный суд указал, что факт регистрации абонентского номера, с которого отправлены спорные сообщения, на другое лицо не говорит о непричастности ответчика к отправке сообщений. Тем более что сотрудник полиции звонил ответчику именно на этот номер и разговаривал с ним. Помимо этого судебная инстанция поставила под сомнение доводы о том, что отправленные бранные сообщения можно считать выражением личного взгляда ответчика (дело № 88-3108/2022 ).

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— Доказать оскорбление в соцсетях или чатах непросто, и нет гарантии в получении достойной компенсации. При этом потребуется установить, что аккаунт, с которого оскорбляют, принадлежит конкретному человеку, — рассказала адвокат, управляющий партнёр международной юридической компании Legal World Ирина Калинина. — Очень часто грязь льют с левых аккаунтов. Однако и тогда правоохранители могут вычислить автора нелицеприятных посланий. Но делают они это, как правило, если есть угроза жизни или в переписке распространяется информация террористической направленности.

Примерно так и произошло при конфликте в Балашихе, где полиция дело возбуждать отказалась, однако материалы проверки, проведённой полицейскими, в суде пригодились. Адвокат Калинина указывает на особенности фиксации переписки, которые необходимо соблюдать для последующего взыскания компенсации за оскорбления в Сети.

Обычно если речь идёт о школьных, внутридомовых и прочих чатах, то там все люди известны друг другу и без фейковых номеров. Но может быть и по-другому. И тогда для судебной защиты придётся принять ряд мер: сделать скриншоты оскорбительных сообщений, заверить эти скриншоты у нотариуса, написать обидчику претензию, а если не ответит, то подать иск в суд о защите чести и достоинства, приложив все скриншоты. Как показывает практика, выиграть дело можно.

Допустимо и достоверно

В эпоху глобальной цифровизации суды и госучреждения сами отправляют уведомления через электронные почтовые сервисы и мессенджеры. И, как показывает практика, чат-переписка и пересылка сообщений в соцсетях вполне признаются доказательством практически в любом деле, особенно если из содержания пересылки можно сделать однозначный вывод о нарушении закона. В этом случае переписка может расцениваться как относимое, допустимое и достоверное доказательство, что является достаточным для привлечения к ответственности.

Фото © Shutterstock Как вы решаете онлайн-конфликты? 0 На оскорбления не отвечаю, а нахала блокирую Пытаюсь призвать к порядку Собираю скриншоты, чтобы наказать по закону

Авторы Максим Греков