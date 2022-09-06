Первую в России федеральную сеть VoWiFi запустил МегаФон МегаФон первым внедрил технологию Voice over Wi-Fi во всех регионах страны. Теперь абоненты могут совершать и принимать голосовые вызовы через Wi-Fi везде, где плохо проходит сигнал сотовой связи. 6 сентября, 10:33 Обложка © ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный

Технология Voice over Wi-Fi (VoWiFi) актуальна для новых жилых комплексов, где ещё не хватает базовых станций для качественного покрытия сети, подвальных помещений и других труднодоступных для сотового сигнала мест.

Она позволяет использовать любой Wi‑Fi‑роутер с доступом в Интернет как базовую станцию. При этом она улучшает качество голосового вызова для абонента за счёт использования в сети МегаФона современных речевых кодеков Enhanced Voice Service и WB-AMR. С их помощью голос звучит максимально чётко.

Впервые технологию VoWiFi МегаФон начал использовать в 2020 году в Москве. В течение двух лет она стала доступна жителям других регионов страны.

— Мы продолжаем внедрять самые актуальные технологические решения для наших абонентов. В прошлом году мы запустили федеральную сеть VoLTE, c помощью которой пользователи совершают звонки с кристально чистым звуком через мобильный интернет. Наша сеть построена таким образом, что смартфон в автоматическом режиме выбирает наилучшую беспроводную технологию связи в зависимости от местоположения: это может быть привычная голосовая связь, соединение при помощи мобильного интернета в VoLTE или, если абонент находится в труднодоступном для сотового сигнала месте, VoWiFi. Это позволяет нашим абонентам не пропустить важные звонки и всегда оставаться на связи, — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.

VoWiFi работает более чем на 450 моделях смартфонов. Среди них Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme. Для пользования сервисом смартфон должен быть подключён к сети Wi-Fi с доступом в Интернет, а в настройках устройства нужно активировать функцию VoWiFi.

Использование технологии не влияет на стоимость услуг: звонки по VoWiFi расходуют минуты из пакетов по тарифу. При этом разговаривать можно с абонентами любых операторов.

Авторы Валерия Мишина