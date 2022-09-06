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6 сентября, 12:58

Гендиректор "Химок" опроверг информацию об уходе из клуба

Генеральный директор "Химок" Дмитрий Ульянов опроверг информацию о том, что в ближайшее время он покинет команду. Об этом пишет "Cпорт-Экспресс".

"Я передаю дела, не подтверждал, что ухожу из клуба. Есть же разные должности. Я передаю дела как генеральный директор. Что будет дальше, посмотрим. Больше ничего другого не говорил!" — рассказал Ульянов.

В то же время "Матч ТВ" сообщает, что новым генеральным директором "Химок" станет Николай Оленев, который ранее работал заместителем министра спорта Подмосковья Романа Терюшкова. По информации источника, Оленев уже находится в офисе клуба и принимает дела.

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Добавим, что Ульянов является генеральным директором подмосковного клуба с июня 2022 года. На этом посту он сменил Владимира Габулова.

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ФК "Химки"

Шамиль Гаджиев

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