Гендиректор "Химок" опроверг информацию об уходе из клуба

Генеральный директор "Химок" Дмитрий Ульянов опроверг информацию о том, что в ближайшее время он покинет команду. Об этом пишет "Cпорт-Экспресс".

"Я передаю дела, не подтверждал, что ухожу из клуба. Есть же разные должности. Я передаю дела как генеральный директор. Что будет дальше, посмотрим. Больше ничего другого не говорил!" — рассказал Ульянов.

В то же время "Матч ТВ" сообщает, что новым генеральным директором "Химок" станет Николай Оленев, который ранее работал заместителем министра спорта Подмосковья Романа Терюшкова. По информации источника, Оленев уже находится в офисе клуба и принимает дела.