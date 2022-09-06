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6 сентября, 14:49

"Теперь долгий путь восстановления": Косторная сообщила, что операция на бедре прошла успешно

Фигуристка Косторная поделилась первым снимком после операции на бедре

Чемпионка Европы 2020 года фигуристка Алёна Косторная в своих соцсетях сообщила подписчикам, что операция на её бедре прошла успешно и в скором времени она приступает к восстановлению.

"Моя операция прошла успешно. Теперь меня ждёт долгий путь восстановления. Спасибо за вашу поддержку, мне она очень важна и приятна", — написала Косторная в телеграм-канале, выложив также снимок из больничной палаты, сделанный после операции.

Фигуристке Косторной сделали операцию

Фигуристке Косторной сделали операцию

Ранее Лайф сообщал, что Алёна Косторная перенесла операцию на бедре, которую ей сделали из-за старой травмы. Спортсменка пропустит контрольные прокаты наших фигуристов и будет готовиться к чемпионату России.

Обложка ©

t.me/AlionaKostornaiaTG

Шамиль Гаджиев

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