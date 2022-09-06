"Теперь долгий путь восстановления": Косторная сообщила, что операция на бедре прошла успешно

Чемпионка Европы 2020 года фигуристка Алёна Косторная в своих соцсетях сообщила подписчикам, что операция на её бедре прошла успешно и в скором времени она приступает к восстановлению.

"Моя операция прошла успешно. Теперь меня ждёт долгий путь восстановления. Спасибо за вашу поддержку, мне она очень важна и приятна", — написала Косторная в телеграм-канале, выложив также снимок из больничной палаты, сделанный после операции.