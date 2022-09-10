Когда растает "ледник Судного дня", и что тогда начнётся Оглавление Почему он "ледник Судного дня" Почему ледник Туэйтса "на волоске" Что будет, когда ледник Туэйтса растает Ледник, который считают индикатором изменения климата, едва держится за возвышенность на дне океана. По мнению учёных, он обречён. И мы — вместе с ним. 18845 18845 Обложка © NASA

Почему он "ледник Судного дня"

Это гляциологи (люди, изучающие ледники) поняли, оценив его расположение и его роль в сохранении целостности всей западной Антарктиды — Западно-Антарктического ледового щита. Этот ледник назван в честь американского гляциолога Фредерика Туэйтса (он умер в 1961 году). По площади ледник Туэйтса часто сравнивают с Великобританией — около 240 тысяч квадратных километров. Значит, примерно как наш Красноярский край. К нему примыкает залив в море Амундсена. Под поверхностью ледник уходит вглубь на два километра.

Исследователь National Geographic Эрик Гут работает с автоматизированной системой камер для проекта Extreme Ice Survey на западе Антарктического полуострова. 5 февраля 2020 года. Фото © Flickr / National Snow and Ice Data Center

И беспокоит он потому, что, во-первых, стремительно движется и разрушается, а во-вторых, без него практически половина Южного континента потеряет свою стабильность. Иными словами, вся западная часть без него в конце концов отделится от остальной Антарктиды и, соответственно, будет таять ещё быстрее, чем сейчас. По мере таяния льда повышается и уровень Мирового океана. Поэтому и получается, что постепенное разрушение ледника Туэйтса — вроде часов обратного отсчёта до начала цепной реакции, ведущей к Всемирному потопу. И если ещё в 90-е эти часы отсчитывали примерно по десять миллиардов тонн утраченного льда в год, то сейчас — уже по 50 миллиардов, если не больше.

Почему ледник Туэйтса "на волоске"

Дело в том, что сейчас его восточная часть на дне упирается в некий подводный хребет, то есть в возвышенность, и это пока немного его притормаживает, не даёт уходить так быстро, как он мог бы, и тем самым расшатывать всю конструкцию Западно-Антарктического ледового щита. Но гляциологи утверждают, что ещё какие-нибудь пять лет — и ледник лишится этой опоры: потоки более тёплой воды всё время подтачивают его снизу.

И это ещё раз подтвердило недавнее исследование. Учёные погрузили на дно моря Амундсена беспилотную субмарину, вооружённую датчиками, камерами и прочим. В итоге удалось получить рельефную карту участка дна, над которым когда-то проходил ледник Туэйтса. То есть сейчас он уже оттуда далеко отступил.

Фото © NASA ICE

Так вот, это дно как бы рифлёное, то есть оно покрыто чередой длинных "рёбер" высотой примерно от 10 до 70 сантиметров каждый. Эти "рёбра" образовывались ежедневно в результате двух процессов: прилив-отлив и отход ледника под действием таяния. Сначала вода поднимается и вместе с собой немного приподнимает ледник. На дне под ним открывается новый небольшой зазор, туда попадает вода. Поток этой воды одновременно вызывает таяние ледника и собирает почву в тупике, где ледник плотно ложится на дно. Получается новое "ребро". И так — каждый день.

Таким образом, по расстоянию между этими "рёбрами", по их высоте можно попытаться оценить скорость отхода ледника. И исследователи подсчитали, что, когда он продвигался по этому участку дна, он "пятился" на два с лишним километра в год. Притом, по их мнению, ледник здесь был как минимум до 1950 годов, а может, и гораздо раньше.

Меж тем, по данным за 2011–2019 годы, ледник Туэйтса двигался со скоростью около километра в год, то есть вдвое медленнее. Гляциологи пришли к выводу, что по мере отступления "ледник Судного дня" как бы сел на мель, наткнулся на подводный хребет — и это отчасти спасает всю ситуацию. Значит, как только он преодолеет это препятствие, он снова вернётся к своим "турбоскоростям" — и стрелки часов Апокалипсиса тоже побегут быстрее.

Что будет, когда ледник Туэйтса растает

Разрушение самого ледника означает повышение уровня Мирового океана сантиметров на 60–65. Практически неизбежное после этого раздробление всего Западного ледяного щита — это уже плюс три с лишним метра. А если представить потерю всего льда на этой Земле, то уровень воды поднимется на 70 метров.

В Сети можно найти интерактивные карты наводнений, и даже если они опираются на не совсем точные данные, всё равно картина складывается впечатляющая. К примеру, вот как одна из таких карт показывает развитие событий в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Пскове. В этой галерее изображения собраны в таком порядке: 1 — текущий уровень воды, 2 — повышение уровня воды на 1 метр, 3 — на 3 метра, 4 — на 70 метров.









Пожалуй, ещё более иллюстративно сравнение точно таких же изображений Нидерландов. Это одна из тех стран, которые вызывают у климатологов особо сильные переживания по той простой причине, что почти половина её территории находится на высотах не более пяти метров над уровнем моря.







Недавнее сравнение спутниковых снимков ледника Туэйтса показало, что, по мере того как он цепляется за подводную отмель, в нём явно накапливается напряжение, появляются трещины. Учёные даже сравнили его с лобовым стеклом автомобиля: какое-то время, испещрённое трещинами, оно сохраняет целостность, но в любой момент может превратиться в мозаику из мелких осколков.

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Авторы Адель Романенкова