Референдумы на освобождённых территориях и в Донбассе могут пройти 4 ноября
Турчак призвал провести голосование в Донбассе и на освобождённых территориях в День народного единства
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак считает правильным провести референдумы в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Украины 4 ноября — в День народного единства. Об этом он написал в своём телеграм-канале в среду. По словам политика, это историческая дата, которая объединяет пространство Русского мира.
"Референдумы обязательно состоятся, причём уже в этом году. Здесь никаких сомнений быть не может. Правильно провести их 4 ноября, в День народного единства. Это историческая дата, которая нас всех объединяет. Объединяет в то самое пространство Русского мира, о котором мечтают жители Донбасса и освобождённых территорий. Провести референдумы именно в этот день будет правильно и символично", — написал Турчак.
Ранее в среду было опубликовано исследование ИНСОМАР, согласно которому большинство жителей Запорожской и Херсонской областей видят будущее своих регионов в составе России. Более того, эксперты считают, что сторонников присоединения к нашей стране станет больше, когда будет озвучена точная дата проведения референдума, несмотря на попытки властей Украины изменить перевес в противоположную сторону. Так, жителям освобождённых районов страны известно, что за участие в референдуме об объединении с Россией на украинской территории им может грозить до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Агентство "Москва"