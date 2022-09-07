Референдумы на освобождённых территориях и в Донбассе могут пройти 4 ноября

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак считает правильным провести референдумы в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Украины 4 ноября — в День народного единства. Об этом он написал в своём телеграм-канале в среду. По словам политика, это историческая дата, которая объединяет пространство Русского мира.

"Референдумы обязательно состоятся, причём уже в этом году. Здесь никаких сомнений быть не может. Правильно провести их 4 ноября, в День народного единства. Это историческая дата, которая нас всех объединяет. Объединяет в то самое пространство Русского мира, о котором мечтают жители Донбасса и освобождённых территорий. Провести референдумы именно в этот день будет правильно и символично", — написал Турчак.