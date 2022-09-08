"Тинькофф" компенсирует клиентам комиссии за пополнение счетов с карт Сбера 8 сентября, 11:54 Обложка © ТАСС / Владислав Шатило

Клиенты "Тинькофф" смогут без комиссии пополнять свои счета с карт Сбера через мобильное приложение или интернет-банк "Тинькофф". Размер бонуса составит 150 рублей. Это максимальная сумма, которую клиенты заплатят в Сбере за перевод средств на сумму от 100 тыс. рублей в сторонние банки через их приложения или интернет-банки. "Тинькофф" компенсирует своим клиентам эти комиссии.

Сбер с 1 июля 2022 года ввёл комиссию за перевод денег со своих карт на карты других банков. Она составляет 1,25%: минимум — 30 рублей, максимум — 150 рублей. В течение одного календарного месяца клиенты "Тинькофф" могут получить не более двух бонусов, сообщили в банке.

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Ранее комиссию за переводы через приложения и сайты сторонних банков уже брали "Альфа-банк" (1,95%, но не менее 30 руб.), "Газпромбанк" (2%, но не менее 30 руб., за исключением премиальных и зарплатных клиентов: для них был доступен перевод без комиссии на сумму до 150 тыс. руб. в сутки), Россельхозбанк (1,5% при превышении суточного лимита 100 тыс. руб. или месячного — 1 млн), МКБ (1%, но не менее 50 руб.), "МТС Банк" (1%, но не менее 50 руб.), "Почта банк" (1,5%, но не менее 30 руб.).

При этом по-прежнему нет комиссии за перевод средств с карты на карту через Систему быстрых платежей (СБП). Чтобы бесплатно пополнять счёт, необходимо настроить в стороннем банке перевод средств через СПБ, а именно — разрешить входящий запрос денег. Это позволит делать переводы с других карт в приложении "Тинькофф" без комиссии.

Сейчас у экосистемы "Тинькофф" более 25 млн пользователей. Многие из них получают зарплаты на карты других банков, и им каждый месяц приходится перекидывать деньги из одного банка в другой. Два бонуса в месяц обусловлены тем, чтобы клиенты бесплатно переводили аванс и основную зарплату.

Авторы Валерия Мишина