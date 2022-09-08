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8 сентября, 09:19

"Ахмат" арендовал до конца сезона футболиста "Динамо" Карапузова

Полузащитник московского "Динамо" Владислав Карапузов продолжит нынешний сезон в грозненском "Ахмате", сообщает пресс-служба бело-голубых.

Клубы договорились об аренде игрока до конца текущего сезона. Примечательно, что Карапузов выступал за "Ахмат" в прошлом сезоне, проведя в составе грозненцев 31 матч, в которых забил один гол.

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В этом сезоне Карапузов вернулся в "Динамо", в составе которого сыграл четыре матча в РПЛ и одну встречу в Кубке России, однако не отметился результативными действиями.

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ФК "Динамо" Москва

Шамиль Гаджиев

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