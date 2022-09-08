Врач перечислил симптомы тромбоза, при которых нужно срочно вызывать скорую

Невролог Александр Хорошев рассказал о симптомах, которые указывают на образование в теле тромба. Об этом пишет Ura.ru. Врач утверждает, что ранней диагностики данной проблемы не существует.

"Мы могли бы узнать о том, что у нас начался тромбоз на микроуровне, если бы мы несколько раз в день сдавали биохимию крови. Но этот вариант как утопический мы забываем. Ранней диагностики тромбоза быть не может. Есть поздняя, когда посинело и начало болеть. И если возникла боль в конечности, похолодание, на этом месте изменилась окраска кожи, то есть цианоз, то нужно немедленно, экстренно, не теряя ни секунды, вызывать неотложку", — заявил врач.

При возникновении первых симптомов, по словам врача, необходимо срочно вызывать скорую и ехать в больницу, так как тромб консолидируется, он уплотнится и не распадётся сам по себе. Поэтому ждать не стоит, иначе можно потерять орган, конечность или даже жизнь.

Специалист добавил, что в больницах есть всё необходимое для лечения таких пациентов. Например, специальные ловушки для тромбов. Или, если таких в больнице не окажется, врач может назначить специальное вещество которое быстро поможет пациенту.

В свою очередь хирург высшей категории Сергей Семёнов добавил, что тромбы могут возникать бессимптомно из-за, например, повреждения внутренних стенок сосудов или застоя крови.