"Было неправильное отношение": Плющенко заявил, что в начале работы академии уволил 17 тренеров

"Когда я начинал, то уволил 17 тренеров. Потому что с их стороны было неправильное отношение. Мало кто знает, что я как тренер на раннем этапе занимался начальной подготовкой. Ко мне приходил трёхлетний ребенок, и я с ним катался. Для меня это было незазорно. Я занимался со спортсменами, у которых был первый юношеский разряд, приезжал на тренировки к шести утра", — рассказал Плющенко.