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8 сентября, 11:35

"Было неправильное отношение": Плющенко заявил, что в начале работы академии уволил 17 тренеров

Плющенко рассказал, как увольнял тренеров в начале работы своей академии

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко в беседе с "Матч ТВ" рассказал, как начиналась работа его академии "Ангелы Плющенко".

"Когда я начинал, то уволил 17 тренеров. Потому что с их стороны было неправильное отношение. Мало кто знает, что я как тренер на раннем этапе занимался начальной подготовкой. Ко мне приходил трёхлетний ребенок, и я с ним катался. Для меня это было незазорно. Я занимался со спортсменами, у которых был первый юношеский разряд, приезжал на тренировки к шести утра", — рассказал Плющенко.

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Он также рассказал, что с какими-то тренерами расставался из-за жёсткого обращения с детьми. Однако одна из таких специалисток после этого смогла найти работу в другой школе.

Обложка ©

ТАСС / Гердо Владимир

Шамиль Гаджиев

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