"Было неправильное отношение": Плющенко заявил, что в начале работы академии уволил 17 тренеров
Плющенко рассказал, как увольнял тренеров в начале работы своей академии
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко в беседе с "Матч ТВ" рассказал, как начиналась работа его академии "Ангелы Плющенко".
"Когда я начинал, то уволил 17 тренеров. Потому что с их стороны было неправильное отношение. Мало кто знает, что я как тренер на раннем этапе занимался начальной подготовкой. Ко мне приходил трёхлетний ребенок, и я с ним катался. Для меня это было незазорно. Я занимался со спортсменами, у которых был первый юношеский разряд, приезжал на тренировки к шести утра", — рассказал Плющенко.
Он также рассказал, что с какими-то тренерами расставался из-за жёсткого обращения с детьми. Однако одна из таких специалисток после этого смогла найти работу в другой школе.
ТАСС / Гердо Владимир