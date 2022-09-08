Глава МОК может ослабить санкции против российских спортсменов в ближайшее время

Глава Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в ближайшее время обсудит с руководителями международных федераций возможность возвращения российских спортсменов к участию в турнирах. Об этом сообщает " Матч ТВ ".

"В ближайшее время состоится встреча президента МОК с главами международных федераций в режиме онлайн, на которой, как ожидается, будут обсуждать участие российских спортсменов. Возможно, на этой встрече будут приняты некие послабления", — сообщил источник телеканала.