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8 сентября, 12:50

Глава МОК может ослабить санкции против российских спортсменов в ближайшее время

Глава МОК Томас Бах обсудит возможное возвращение россиян на международные старты

Глава Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в ближайшее время обсудит с руководителями международных федераций возможность возвращения российских спортсменов к участию в турнирах. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"В ближайшее время состоится встреча президента МОК с главами международных федераций в режиме онлайн, на которой, как ожидается, будут обсуждать участие российских спортсменов. Возможно, на этой встрече будут приняты некие послабления", сообщил источник телеканала.

"Наша позиция известна": Глава МОК Бах вновь высказался за санкции против российского спорта

"Наша позиция известна": Глава МОК Бах вновь высказался за санкции против российского спорта

Ранее Лайф сообщал, что в конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Впоследствии Бах регулярно высказывался за продление санкций против наших спортсменов и их дальнейший недопуск на международные турниры.

Обложка ©

ТАСС / EPA / LAURENT GILLIERON

Шамиль Гаджиев
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