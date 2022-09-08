Глава МОК может ослабить санкции против российских спортсменов в ближайшее время
Глава МОК Томас Бах обсудит возможное возвращение россиян на международные старты
Глава Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в ближайшее время обсудит с руководителями международных федераций возможность возвращения российских спортсменов к участию в турнирах. Об этом сообщает "Матч ТВ".
"В ближайшее время состоится встреча президента МОК с главами международных федераций в режиме онлайн, на которой, как ожидается, будут обсуждать участие российских спортсменов. Возможно, на этой встрече будут приняты некие послабления", — сообщил источник телеканала.
Ранее Лайф сообщал, что в конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Впоследствии Бах регулярно высказывался за продление санкций против наших спортсменов и их дальнейший недопуск на международные турниры.
ТАСС / EPA / LAURENT GILLIERON