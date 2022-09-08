Легендарный скейтбордист прилетел на турнир в Москву из США, несмотря на все сложности

Легендарный американский скейтбордист Пэт Даффи приедет в Москву на международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour, несмотря на все трудности. Об этом сообщил глава Федерации скейтбординга России, посол Международной федерации скейтбординга (World Skate) Илья Вдовин.

"Было непросто уговорить некоторых спортсменов участвовать, волновались по поводу безопасности, по поводу возможных проблем со спонсорами, которые могут негативно оценить их поездку в Россию сейчас. Но все знают наш высокий уровень — как мы организовали чемпионат Европы и Grand Skate Tour в прошлом году. <…> Нам удалось убедить людей, в том числе и Матиаса Дель Ольо, который был в финале ЧМ в этом году, и Пэта Даффи — легенду американского скейтбординга", — рассказал Вдовин.

По словам Вдовина, соревнования в российской столице посетят представители 28 стран мира. Сам Вдовин признался, что даже не верит в это.

"Перед таким количеством иностранцев в это время, когда про Россию много что говорят, хочется показать, что у нас есть все условия для жизни и для развития молодёжи. И это получается. У нас уникальная география мероприятия", — отметил организатор.