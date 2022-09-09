UFC отменил пресс-конференцию перед боем Чимаева из-за потасовки с участием 100 человек

Президент UFC Дэйна Уайт отменил пресс-конференцию перед 279-м номерным турниром промоушена в Лас-Вегасе из-за массовой драки команд участников главного поединка. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В потасовке команд Хамзата Чимаева и Нейта Диаса участвовало 100 человек. Среди них были в том числе бойцы Кевин Холланд и Даррен Тилл.

"Пресс-конференции не будет. Приношу извинения всем, ситуация очень странная, такого на моей памяти ещё не было. Но по-другому гарантировать безопасность всех сторон никак не получится, увы", — сказал Уайт.