Судебным приставам стало проще наказывать банки и коллекторов за навязчивые звонки и разглашение персональных данных Приставы начали применять законодательство о защите должников. В каких случаях кредиторам за грубость и распространение информации грозит административная ответственность и как избежать их уловок. 11 сентября, 21:40 Обложка © Shutterstock

По закону решение о взыскании долга выносит суд, а судебные приставы-исполнители должны обеспечивать исполнение судебного акта. Однако на практике банки, коллекторы и прочие получатели долга нередко пытаются оказывать давление на тех, кто им должен, тем самым рассчитывая взыскать побольше и побыстрее. Ещё год назад был принят специальный нормативный акт , запрещающий любым кредиторам терроризировать своих должников. Но назойливое отношение, грубость, ночные звонки и разглашение сведений о задолжавших гражданах по месту их работы, соседям по месту жительства и друзьям в социальных сетях некоторыми взыскателями всё ещё применяются. Так происходит потому, что не все россияне знают, что пресечь эти подлые способы "выжимания" долгов можно достаточно быстро и эффективно.

Без судебной волокиты

Практически с начала года Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) начала активно привлекать кредиторов и коллекторов к ответственности за нарушение закона о защите интересов физлиц при взыскании задолженности. Как пояснил Лайфу источник в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по городу Москве, эта работа сейчас носит обыденный характер, так как сотрудники ФССП теперь имеют право самостоятельно привлекать к ответственности за нарушение закона о защите интересов физлиц при взыскании задолженности. Но для того, чтобы пристав реально оштрафовал излишне рьяных соискателей возврата долгов, потребуется формальное обращение того, чьи права были нарушены.

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— Данный порядок обусловлен тем, что в случае разбирательства представители кредиторов, как правило, заявляют о правомерности своих действий в связи с наличием у них якобы согласия должника на такое общение. Но такие доводы не принимаются, если есть заявление с указанием фактов нарушения закона о взыскании, — рассказал сотрудник ГУ ФССП.

И действительно, если факты неправомерного воздействия подтверждаются, то никакие подписи должника, оставленные им в заявлении на кредит, от ответственности не освобождают. Например, в Красноярском крае представитель одного из банков оставил в двери должницы листовку с её личными данными и обошёл соседей с вопросами о женщине. Такие действия приставы сочли нарушением закона, и банк-кредитор был привлечён к ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ — за разглашение личной информации. И хотя штраф в 50 000 рублей не является для банка критичным, но воздействие его представителей на должницу сразу прекратилось.

Также кредитор вполне может быть оштрафован, например, за любые контакты во внеурочное время, включая телефонные звонки и сообщения в мессенджерах или посредством SMS. Так произошло с провайдером цифровых услуг в Орловской области, который напомнил своему абоненту о наличии задолженности за оказанные услуги ночной эсэмэской, за что и был оштрафован по той же самой части 1 статьи 14.57 КоАП РФ.

Персональные данные как средство защиты

— То, что ФССП взяла под административный контроль действие любых кредиторов, для граждан это большой плюс, — поясняет адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Однако сейчас некоторые банки, микрофинансовые организации и даже сотовые операторы стали включать в свои договоры с клиентом пункты о согласии на "особый порядок" информирования о задолженности. По сути, это попытка обойти закон о защите должников. Доказывать недобросовестность такого приёма приходится в суде, но проще уведомить банк об отзыве согласия, и тогда никаких законных оснований взаимодействовать вне рамок, установленных специальным законодательством, не останется.

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На самом деле законом предусмотрено даже право полного отзыва согласия на обработку персональных данных у любого лица. Однако, что касается финансовых отношений, есть два момента.

Во-первых, в соответствии со статьёй 6 Федерального закона "О персональных данных", кредитор может продолжить обработку персональных данных, пока длятся договорные отношения (то есть до полного погашения кредита).

Во-вторых, в соответствии со статьёй 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов…", документы, содержащие сведения, необходимые для идентификации личности клиента, подлежат хранению не менее пяти лет, и указанный срок исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом.

То есть обработка персональных данных должника возможна, а вот их передача третьим лицам (коллекторам, соседям и т.д.) после поступившего заявления — незаконна.

Для справки: кредиторам в любом случае запрещено оказывать на должника психологическое давление, использовать выражения и совершать действия, унижающие его честь и достоинство, а также раскрывать его персональные данные. Общение по поводу возврата долга может быть выстроено только в следующих форматах: личные встречи не более одного раза в неделю (с 8 до 22 часов в будни и с 9 до 20 часов по выходным и в праздники); телефонные переговоры не более одного раза в сутки, два раза в неделю и восемь раз в месяц (с 8 до 22 часов в будни и с 9 до 20 часов по выходным и в праздники); сообщения через интернет и мобильный телефон — до двух раз в сутки, до четырёх раз в неделю и до шестнадцать раз в месяц (по рабочим дням с 8 до 22 часов, по выходным и праздникам с 9 до 20 часов).

Фото © Shutterstock Приходилось ли вам жаловаться на кредиторов? 0 Да, приходилось через суд Нет, кредиты стараюсь не брать или гасить их досрочно Предпочитаю не общаться с кредиторами

Авторы Максим Греков