Премьера фильма о космонавте Алексее Леонове состоялась на фестивале Starmus в Ереване В основе фильма — последнее интервью выдающегося первопроходца, в котором он рассказывает о своей удивительной судьбе и о том, что человек имеет право бросить вызов космосу вовне и внутри себя. 11 сентября, 19:30 Обложка © Надежда Геращенко

11 сентября премьера документального фильма о космонавте СССР и РФ, дважды Герое Советского Союза, первом человеке в мире, вышедшем в открытый космос, Алексее Леонове состоялась в рамках международного фестиваля Starmus, завершившегося сегодня в Ереване. Об этом в интервью изданию сообщил астрофизик Института астрофизики на Канарских Островах (Испания), творческий директор и сооснователь фестиваля Starmus Гарик Исраелян.

Крупнейший в мире в области синтеза науки о космосе и музыки фестиваль Starmus, основанный астрофизиком Гариком Исраеляном и легендарным музыкантом группы Queen и одновременно астрофизиком Брайаном Мэем при участии звёзд мировой величины — учёного-просветителя Стивена Хокинга (1942–2018 гг.), советского, российского космонавта Алексея Леонова (1934–2019 гг.), впервые прошёл на постсоветском пространстве — в столице Армении. Основные дни фестиваля охватили 5-9 сентября, вся программа — с 31 августа по 11 сентября. Тема мероприятия: 50 лет запуска советской межпланетной автоматической станции "Марс-3", в состав которой входил робот-марсоход ПрОП-М, разработанный армянским инженером Александром Кемурджианом.

Фото © Надежда Геращенко

Ключевым событием мероприятия стала презентация документального фильма "Космос внутри" о выдающемся советском и российском космонавте Алексее Леонове. Его представила дочь космонавта – Оксана Леонова. В основе — последнее интервью выдающегося первопроходца, в котором он рассказывает о своей удивительной судьбе и о том, что человек имеет право бросить вызов космосу вовне и внутри себя… В свой первый выход в космос он просто оборвал связь [с Центром управления полётами] в условиях внештатной ситуации со скафандром и начал сам принимать решения. Если бы космонавт этого не сделал, он бы остался в космосе навсегда. Алексей Леонов говорил: "Пока они там принимали решения, меня бы уже не было". И потом главный конструктор Сергей Королёв сказал: "Лёша был прав". Вот такие люди, как Леонов, очень нужны, которые не боятся, рассказал Исраелян.

В картине длительностью 80 минут используются кадры из советской истории об освоении космоса, документальные хроники. Описаны внештатные ситуации, с которыми человек может столкнуться, как столкнулся Леонов во время своего первого выхода в открытый космос. Фильм также затрагивает и тему художественного таланта космонавта: его называли лучшим художником среди космонавтов и лучшим космонавтом среди художников.

Он добавил, что много общался с героем-космонавтом последние 10 лет и тот оставил в его памяти сильное впечатление как личность. "При этом американские астронавты программы NASA "Аполлон" очень любили Леонова, просто обожали и называли большим другом", — поделился астрофизик.

Сопродюсером фильма выступила Татьяна Огородникова и Сергей Швыдкой (сын Михаила Швыдкого — спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству), режиссёр Наталья Цой. Композитор ленты – аккордеонист, певец, участник проекта "Точь-в-точь" на Первом канале Пётр Дранга.

Влияние Леонова на развитие фестиваля

Российский и советский космонавт оказал колоссальное влияние на становление Starmus, подчеркнул Исраелян. Помимо участия в формировании концепции мероприятия Леонов создал образ Стивена Хокинга для медали, которую с 2015 года вручают за труды, способствующие продвижению научных знаний в различных сферах, таких как музыка, искусство, кино. Написанный космонавтом портрет Хокинга изображён на лицевой стороне "научного Оскара". На обратной — изображён первый выход в открытый космос Леонова и гитара Брайана Мэя, символизирующие два основных компонента фестиваля. Дизайн для обратной стороны Леонов создал в тесном сотрудничестве с Мэем.

(Архивное фото) Химик и лауреат Нобелевской премии сэр Харольд Крото, командир отряда космонавтов Алексей Леонов, биолог-эволюционист доктор Ричард Докинз, бывший гитарист Queen доктор Брайан Мэй, физик-теоретик профессор Стивен Хокинг и астрофизик профессор Гарик Исраелян на сцене фестиваля Starmus перед объявлением медали Стивена Хокинга за науку 16 декабря 2015 года в Лондоне, Англия. Фото © Getty Images / Dan Kitwood

В этот раз медалями были награждены как сам гитарист, так и американская поэтесса, автор научно-популярных работ, натуралист, занимающийся спасением вымирающих видов, Диана Акерман, а также приматолог, ведущий эксперт по шимпанзе, автор более 40 фильмов и программы по защите природы Roots & Shoots Джейн Гудолл.

Среди предыдущих обладателей медали Стивена Хокинга были Илон Маск, Жан-Мишель Жарр, Нил Деграсс Тайсон, Ханс Циммер и документальный фильм The Particle Fever.

Исраелян допустил, что организаторы Starmus проанализируют идею учреждения медали имени Алексея Леонова.

— Медаль Леонова — мы эту идею уже ранее рассматривали, нам она очень нравится, её нужно разрабатывать, подумать хорошо, сделать… Мы будем заниматься этой темой, её прорабатывать… Я бы давал эту медаль тем исследователям, которые очень рисковали в своей карьере, или артистам — людям, которые на боялись ничего и шли иногда против течения, — такой тип, характер как раз был у Леонова, — пояснил учёный.

Тема российской науки и творчества на фестивале

Спикеры мероприятия в Ереване часто ссылались на вклад СССР в освоение космоса, однако участников от России оказалось предельно мало.

Исраелян признался, что среди артистов в Ереване помимо мировых звёзд участвовали в основном армянские музыканты, россияне в программе практически не были представлены. При этом бывший российский музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом), хоть и пел на русском языке, сейчас живёт постоянно в Израиле. Также в этот раз не приехали учёные из России. Правда, организаторы не связывают это с политической обстановкой. — Мы изначально поставили планку в отношении участия как нобелевских лауреатов, так и тех учёных, которые нацелены на коммуникацию с аудиторией. Пока мы сталкивались с тем, что в России — прекрасные научные деятели, но не всегда стремящиеся взаимодействовать с массовым слушателем, — посетовал Исраелян. Впрочем, он отметил, что пять-шесть российских космонавтов, в частности Сергей Волков, Геннадий Падалка, Юрий Батурин, ранее постоянно принимали участие в Starmus. Сейчас им не удалось приехать из-за занятости.

Единственным выступлением от России стала неосимфония "Марш Марса" участника основанной в России международной социокультурной общественной инициативы "Время человека" российского композитора армянского происхождения Тиграна Джагера — композиция прозвучала на закрытии фестиваля Starmus 11 сентября на площадке научного лагеря около Ереванского оперного театра.

— В своём марше-неосимфонии я отразил мысль, что Марс стал мерой развития человеческой цивилизации — не только технологической, но и этической. Эта планета, которая на протяжении веков символизировала бога войны, должна наконец стать точкой перехода к безъядерной энергии и бесконфликтной информации, разуму и мудрости, — описал идею своего произведения Тигран Джагер.

Первый фестиваль на постсоветском пространстве

Первый фестиваль Starmus состоялся в 2011 году на испанском острове Тенерифе, он был данью уважения первому полёту человека в космос и человеку, его совершившему, Юрию Гагарину. В последующие годы мероприятия прошли в Норвегии и Швейцарии.

Отцам-основателям принадлежит идея привлечения внимания молодёжи с помощью популярной музыки к достижениям в области науки, образования, технологий. В 2022 году фестиваль впервые проводится за пределами Западной Европы и на постсоветском пространстве — в Армении.

В отношении перспектив проведения фестиваля Starmus в России Исраелян сказал: — Многое будет зависеть от международных отношений, сейчас из-за ситуации на Украине будет сложно иностранных лекторов приглашать, может быть, многие не будут на это согласны, другие, напротив, — да, вот это будет такая сложность.

Фестиваль ждут на площадках ряда европейских стран и США, сообщил Исраелян. Последующие темы будут посвящены технологиям, связанным с освоением Луны, добычей на спутнике минералов. — Сейчас начинается абсолютно другой космос, идёт вектор на Марс, космический туризм, искусственный интеллект и робототехнику в освоении космоса, инвестиции в эту сферу, — отметил астрофизик.

Фото © StarMus

По его словам, организаторы думают над созданием нового фестиваля, посвящённого археоастрономии – по сути, влиянию звёздного неба на развитие и историю человечества. — Мы хотим показать, как на человечество влияет космос в целом, какое влияние его постижение оказало на искусство. Здесь будет ещё больше музыки. Звёзды нам не нужны, чтобы жить, но космос влияет на культуру, искусство, науку, философию, — пояснил учёный.

Среди артистов, выступивших на фестивале в Ереване, — легенды рока Брайан Мэй, Рик Уэйкман, Серж Танкян, Дерек Шеринян с Sons of Apollo, Андрей Макаревич (признан иноагентом), Тигран Амасян, Крис Хэдфилд, Армянский национальный филармонический оркестр, Дживан Гаспарян – младший, Детско-юношеский хор Тавушской епархии.

Сюда приехали свыше 50 учёных и космонавтов, включая нобелевских лауреатов: астрофизик Мишель Майор, микробиолог и биохимик Эммануэль Шарпантье, учёный Эдвард Мозер. Также приняли участие инженер, бывший астронавт NASA Гарретт Рейхман, известные астронавты Чарльз Болден, Крис Хэдфилд, Джеймс Багян, Джордж Нилд, Чарльз Дьюк, Кип Торн, учёные Тони Фаделл, Брайан Грин, Донна Стрикленд и другие всемирно известные артисты и учёные.

Фестиваль включил несколько форм и направлений. Среди них — масштабные концерты и презентации: Sonic Universe с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, видных учёных и артистов, а также концерт "Другой мир", где собрались звёзды мировой музыки, исполнив вместе несколько хитов группы Queen, прозвучало соло на электрогитаре Брайна Мэя. Были организованы школа астрофотографии, конференция "Открой космос и измени мир", в которой со сцены спортивно-концертного комплекса имени К. Демирчяна прочитали массовые лекции ведущие исследователи и учёные из разных областей.

О роли учёных в сохранении мира, научной этике, в том числе в постковидный период, ответственности учёных перед человечеством говорили на круглом столе в храме Звартноц "108 минут Гагарина" (по длительности полёта первого космонавта) и на панельной дискуссии "Андрей Сахаров — 100" (столетие советского учёного отмечалось в 2021 году).

На площадке лагеря около Ереванского оперного театра был разбит научный лагерь Starmus — палаточный городок для школьников и студентов. Здесь им читали занимательные лекции, показывали опыты по астрофизике, лазерным технологиям, беспилотным аппаратам и робототехнике, рассказывали об агрономии, как бороться с эпидемиями. Здесь же прошли концерты артистов со всего мира, и именно около здания "Оперы" 11 сентября состоялось закрытие расширенной программы фестиваля.

Авторы Надежда Геращенко