Российский космонавт в 2023 году установит рекорд по времени пребывания в космосе
Российский космонавт Кононенко установит рекорд по суммарному времени пребывания в космосе
Российский космонавт Олег Кононенко в 2023 году побьёт рекорд суммарного времени пребывания человека в космосе, принадлежащий Геннадию Падалке. Об этом в телеграм-канале сообщил "Роскосмос".
"В следующем году рекорд должен быть побит другим россиянином. В космос отправляется командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко. На его счету сейчас суммарно больше 736 суток вне Земли", — говорится в сообщении.
В "Роскосмосе" уточнили, что текущий мировой рекорд по суммарному времени пребывания на орбите принадлежит космонавту Геннадию Падалке, который установил его 12 сентября 2015 года, пробыв за пределами Земли 878 суток. Этого времени достаточно, чтобы слетать на Марс, обратно и снова на Марс.
Ранее космонавт Прокопьев рассказал о планах следующей экспедиции на МКС. Так, российские члены экипажа следующей миссии могут совершить до пяти выходов в открытый космос. Им предстоит установить на модуле "Наука" специальную платформу СККО — средство крепления крупногабаритных объектов.
ТАСС / ЦПК Гагарина / Андрей Шелепин