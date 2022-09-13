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13 сентября, 08:24

Украина отказалась от участия в ЧЕ по самбо из-за допуска российских спортсменов

Сборная Украины не примет участия в чемпионате Европы по самбо 2022 года, который пройдёт в Сербии, из-за допуска на турнир спортсменов из России и Белоруссии. Об этом говорится в письме, опубликованном на официальном сайте Национальной федерации самбо Украины.

"Мы, спортсмены, тренеры и специалисты Национальной федерации самбо Украины, заявляем об отказе от участия в чемпионате Европы по самбо среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек, который будет проходить с 14 по 19 по сентября в городе Нови-Сад (Сербия), по причине решения Международной федерации самбо и Европейской федерации самбо допустить российских и белорусских спортсменов до участия в этих соревнованиях", — говорится в тексте письма.

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Отметим, что российские и белорусские спортсмены смогут выступить на турнире под нейтральным флагом.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Шамиль Гаджиев
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