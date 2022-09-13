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13 сентября, 10:42

Фигуристка Майя Хромых попала в больницу после пореза коньком

Российская фигуристка Майя Хромых, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, попала в больницу из-за сильного пореза коньком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Во время одной из тренировок 16-летняя фигуристка порезала лезвием конька сухожилия пальцев руки и была госпитализирована. В настоящее время она проходит лечение.

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В прошлом сезоне Хромых завоевала две медали на этапах серии Гран-при. Она стала второй в Турине и третьей в Сочи. На чемпионате России в Челябинске фигуристка заняла пятое место.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Роман Фейгин

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