Фигуристка Майя Хромых попала в больницу после пореза коньком
Российская фигуристка Майя Хромых, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, попала в больницу из-за сильного пореза коньком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Во время одной из тренировок 16-летняя фигуристка порезала лезвием конька сухожилия пальцев руки и была госпитализирована. В настоящее время она проходит лечение.
В прошлом сезоне Хромых завоевала две медали на этапах серии Гран-при. Она стала второй в Турине и третьей в Сочи. На чемпионате России в Челябинске фигуристка заняла пятое место.
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ТАСС / Сергей Бобылев