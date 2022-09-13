Фигуристка Майя Хромых попала в больницу после пореза коньком

Российская фигуристка Майя Хромых, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, попала в больницу из-за сильного пореза коньком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Во время одной из тренировок 16-летняя фигуристка порезала лезвием конька сухожилия пальцев руки и была госпитализирована. В настоящее время она проходит лечение.