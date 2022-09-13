"Всё пошло под откос": Легендарная фигуристка призналась, что сделала аборт прямо во время чемпионата мира

Олимпийская чемпионка Пекина, легендарная французская фигуристка Габриэла Пападакис рассказала, что в 2021 году ей пришлось делать аборт, причём прямо во время чемпионата мира. Заявление она сделала в фильме Le Couple de Feu, снятом об истории дуэта.

Спортсменка рассказала, что была вынуждена пропустить сезон 2020/2021 из-за своей беременности, о которой она долго не могла рассказать партнёру Гийому Сезерону, а также тренеру пары.

"Мне потребовалось около двух недель, чтобы признаться Гийому и тренерам. Мне ответили: "Разберись со своими проблемами", — рассказала Пападакис.

После этого фигуристке поставили условие, что если она хочет выиграть Олимпиаду-2022, то ей нужно собраться и взять себя в руки. Пападакис же тогда решила "выздороветь" и пошла на крайний шаг.

"Это совпало с моментом, когда я сделала аборт во время чемпионата мира. Можно сказать, что после этого всё пошло под откос. Я объявила, что сделала аборт. Они (Гийом Сезерон и тренер. — Прим. Лайфа) меня навестили, вроде бы всё нормально, но сказали, чтобы я не распространялась об этом", — рассказала Пападакис.