Маткапитал в доле: как теперь делить имущество при разводе Закон теперь не гарантирует равное распределение долей в совместном имуществе бывших супругов. Кому может достаться большая часть и как учтут маткапитал, вложенный в недвижимость - разбирался Лайф. 13 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

В силу вступили поправки в российское законодательство, касающиеся изменений правил раздела имущества, в том числе и того, что признаётся совместной собственностью супругов. Теперь при разделе совместно нажитого в браке имущества суд будет учитывать интересы того супруга, без ведома которого второй супруг распорядился их общим имуществом (продал или подарил его), об этом указано в обновленной редакция статьи 39 Семейного кодекса РФ.

До сентября нынешнего года было так: если супруг продал имущество, например квартиру, без ведома другого супруга, то тому, чьи права были нарушены, следовало в судебном порядке признавать сделку недействительной и квартира возвращалась в совместную собственность супругов (при этом, в случае развода она подлежала разделу на две части). А покупатель этой квартиры - должен был получить обратно свои деньги. Правда, у супруга-продавца своих денег на возмещение покупателю уже могло и не быть, тогда для выплат назначалась рассрочка, либо несостоявшийся продавец должен был объявить себя банкротом. А теперь стало так: если новый владелец имущества, например, квартиры, не знал о том, что у продавца есть супруг, то сделку объявить недействительной нельзя. И значит, квартиру у покупателя не заберут. Но супруг, который был не в курсе сделки, ущемляющей его права - получит право на возмещение стоимости проданного имущества из доли своего супруга. То есть, если супруг, находясь в браке, например, продал общую квартиру, то при разводе он не сможет претендовать на другое совместно нажитое имущество. Но это хорошо, если это другое имущество есть и его достаточно. Тогда в случае развода тот супруг, который был не в курсе невыгодной сделки - свою компенсацию получит. А если та же квартира и продавалась таким способом перед официальным разводом, так как ничего настолько же ценного у семьи больше нет. В этом случае продавец получит деньги и распорядится ими по своему усмотрению, понимая, что взыскивать с него будет уже нечего, а судебная выплата компенсации может растянутся на долгие годы.

Данный вопрос весьма озадачил правоприменителей.

— Изменения в законе скорее защищают нового покупателя проданного имущества. Правда, если супруг, не участвовавший в сделке, докажет, что покупатель знал об отсутствии согласия обоих супругов, то сделку признают недействительной и всё вернут в то состояние, которое было до её заключения. Но это потребует дополнительного разбирательства в суде, - отметил управляющий партнёр ЮК "Мокров и Партнёры", Александр Мокров. Кроме того, по его мнению, новый закон сделает более востребованным в РФ институт брачного договора и вариантов соглашений о раздельном режиме пользования имуществом как в браке, так и сразу после его расторжения.

Добросовестность — как новый правовой стандарт

Фото © Shutterstock

Но почему вообще возник риск того, что один из супругов может распорядиться совместным имуществом без ведома другого? Оказывается, всё дело в спорных моментах, которые возникли при вступлении в силу других правовых актов. На сегодняшний день в России отменены обязательные штампы в паспорте о браке и несовершеннолетних детях (это закреплено постановлением Правительства РФ № 1205 ). Таким образом, например, при сделках с недвижимостью, если продавец сам не заявит о своём семейном статусе, то покупатель и даже Росреестр - будут находиться в неведении о факте, что продаваемое имущество может быть совместной собственностью супругов. И по этой причине никакого нотариального согласия на сделку никто не запросит. Также закон не требуется согласия супруга на продажу автомобиля, ценных бумаг, драгоценностей и т.д.

То есть в настоящее время государство фактически ослабило свой контроль за имущественными сделками граждан, полагаясь на их добросовестность.

— После введения изменений супруг, желающий оспорить уже случившуюся сделку, должен самостоятельно доказывать, что вторая половина действовала вопреки его интересам. Это значит, что для россиян стандарт процедуры повышается и усложняется сбор доказательств, отражающих фактические данные, которые нужно представить для решения спора, - считает Екатерина Самакаева, юрист компании S&K FAMILY LAW.

Как поделить материнский капитал

Многие россияне считают, что раз капитал называется “материнским”, то в случае развода супругов правами на всё, что приобретено с использованием данной выплаты, будут обладать дети и их мама, но оказывается, что это не так. О том, как делится между супругами квартира, купленная на средства материнского капитала — красноречиво говорит судебная практика, которая вовсе не сходится с мнением обывателей.

Верховный суд в своём определении указал: так как материнский капитал - это целевая госвыплата, которая направляется на улучшение жилищных условий всей семьи, то значит, и все члены семьи имеют право на ту долю в квартире, которая оплачена этими средствами, а вот остальная часть квартиры - делится поровну между супругами (дело № 4-КГ16-73 ).

Фото © Shutterstock

Например, если семья состоит из четырёх человек (мама, папа и двое детей) и при покупке квартиры использовался материнский капитал, который составил 20% от стоимости, то в случае развода родителей - вот эти самые 20% и будут делить на четверых, а оставшиеся 80% поделят поровну между бывшими супругами.

— Такой подход может создавать определённые трудности между бывшими супругами, особенно если развод происходит с тяжелым эмоциональным фоном. Ведь по факту ни один из супругов не сможет реализовать свою долю стороннему покупателю. Единственный вариант каким-то образом разделить квартиру с маткапиталом - это заключение отдельного соглашения (придётся указать что соглашение составлено с учётом требований статей 7 и 10 закона № 256-ФЗ, - прим. Лайфа), в этом случае суд обязан будет принять эти условия, - пояснил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. - К сожалению, чаще всего получается тупиковая ситуация, когда женщина остаётся с детьми и безвозмездно претендует на бывшую совместную недвижимость. В этом случае, если мужчина добровольно не уступит, то эта недвижимость просто “повиснет” в фактически общей собственности бывших супругов, каждый из которых имеет полное право на пользование своей долей и общими площадями квартиры.

Кроме того, Леськив рассказал Лайфу о парадоксе судебной практики - оказывается, в случаях, когда маткапитал до развода вообще не использовался - суд, как правило, оставляет сертификат на руках у матери. А отцу могут дать право на получение этой бумаги только в исключительных случаях, например: если мать ребенка умерла или признана безвестно отсутствующей.

Фото © Shutterstock Приходилось ли вам делить совместное имущество с бывшим супругом? 0 Да приходилось, всё разделили по согласию. Да приходилось, пришлось доказывать свои права в суде. Чтобы ничего не делить я в брак не вступаю.

Авторы Максим Греков