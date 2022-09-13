"Надо ставить достойные цели": Телеведущая придумала пикантный стимул побеждать для футболистов "Локомотива"

Ведущая телеканала "Матч ТВ" Олеся Серёгина пообещала прийти на стадион в одном нижнем белье, если московский "Локомотив" обыграет "Зенит" с разницей в два мяча.

"Если "Локо" обыграет "Зенит" больше чем в два мяча — приду в нижнем белье на стадион. Это моя мотивация игрокам выложиться на максимум. Надо ставить достойные цели, даже если сейчас это кажется нереальным. В футбольном мире случается всякое", — рассказала Серёгина "РБ-Спорт".