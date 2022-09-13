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13 сентября, 15:48

"Надо ставить достойные цели": Телеведущая придумала пикантный стимул побеждать для футболистов "Локомотива"

Ведущая "Матч ТВ" пообещала прийти на стадион в белье, если "Локомотив" обыграет "Зенит"

<p>Фото © <a href="https://t.me/suetolog_seregina" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t.me/suetolog_seregina</a></p>

Фото © t.me/suetolog_seregina

Ведущая телеканала "Матч ТВ" Олеся Серёгина пообещала прийти на стадион в одном нижнем белье, если московский "Локомотив" обыграет "Зенит" с разницей в два мяча.

Фото © VK / Олеся Серегина

Фото © VK / Олеся Серегина

"Если "Локо" обыграет "Зенит" больше чем в два мяча — приду в нижнем белье на стадион. Это моя мотивация игрокам выложиться на максимум. Надо ставить достойные цели, даже если сейчас это кажется нереальным. В футбольном мире случается всякое", — рассказала Серёгина "РБ-Спорт".

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Отметим, что ближайший матч "Локомотива" и "Зенита" должен состояться в апреле 2023 года на домашнем стадионе железнодорожников.

Шамиль Гаджиев

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