"Надо ставить достойные цели": Телеведущая придумала пикантный стимул побеждать для футболистов "Локомотива"
Ведущая "Матч ТВ" пообещала прийти на стадион в белье, если "Локомотив" обыграет "Зенит"
Фото © t.me/suetolog_seregina
Ведущая телеканала "Матч ТВ" Олеся Серёгина пообещала прийти на стадион в одном нижнем белье, если московский "Локомотив" обыграет "Зенит" с разницей в два мяча.
Фото © VK / Олеся Серегина
"Если "Локо" обыграет "Зенит" больше чем в два мяча — приду в нижнем белье на стадион. Это моя мотивация игрокам выложиться на максимум. Надо ставить достойные цели, даже если сейчас это кажется нереальным. В футбольном мире случается всякое", — рассказала Серёгина "РБ-Спорт".
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Отметим, что ближайший матч "Локомотива" и "Зенита" должен состояться в апреле 2023 года на домашнем стадионе железнодорожников.