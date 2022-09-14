WhatsApp разрешил пользователям становиться невидимыми

Новое обновление мессенджера WhatsApp позволит некоторым пользователям скрывать статус "онлайн". Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Такая возможность пока тестируется в бета-версии мессенджера на платформе Android. Пользователи WhatsApp могут пользоваться приложением в скрытом режиме, самостоятельно выбрав тех, кто увидит статус "онлайн".

Портал не сообщает, появится ли такая опция для iOS, а также в версии для компьютеров.