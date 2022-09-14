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13 сентября, 23:56

WhatsApp разрешил пользователям становиться невидимыми

Новая опция в бета-версии WhatsApp позволит скрывать свой статус "онлайн"

Новое обновление мессенджера WhatsApp позволит некоторым пользователям скрывать статус "онлайн". Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Такая возможность пока тестируется в бета-версии мессенджера на платформе Android. Пользователи WhatsApp могут пользоваться приложением в скрытом режиме, самостоятельно выбрав тех, кто увидит статус "онлайн".

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Портал не сообщает, появится ли такая опция для iOS, а также в версии для компьютеров.

В середине июля сообщалось, что в новой бета-версии WhatsApp для Android появилась функция, которая позволяет включать автоудаление сообщений в нескольких чатах одновременно. Опция находится в пункте меню "Исчезающие сообщения" и позволяет выбрать таймер, по истечении которого пост удалится автоматически: 24 часа, 7 дней или 90 дней.

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ТАСС / Zuma

Дмитрий Алексиевич

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