Исключённый из календарей ATP и WTA Кубок Кремля пройдёт в конце октября

Кубок Кремля по теннису пройдёт в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 16 по 23 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу соревнований.

В начале марта ATP и WTA исключили все соревнования на территории России из своих календарей.

"Теннисная история переживала разные времена, поэтому мы решили, что должны провести наш флагманский турнир, несмотря ни на что. Он пройдёт в новом формате, но мы хотим сделать для людей праздник и показать, что такое теннисная семья. Поэтому уверены, что это будет зрелищное событие осени с хорошей развлекательной программой, выступлением звёзд нашей эстрады и увлекательными теннисными сюжетами на корте", — сказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Кубок Кремля пройдёт в четырех категориях. На корт выйдут легенды тенниса, колясочники, профессионалы и любители. Также зрители смогут посмотреть на игру победителей московского турнира разных лет — Евгения Кафельникова, Николая Давыденко, Анастасии Мыскиной, Елены Весниной, Марии Кириленко и Екатерины Макаровой.