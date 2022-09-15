Центробанк заступился за заемщиков: банкам будет труднее навязывать страховки ЦБ РФ выпустил документ о том, что новые варианты навязывания допуслуг, которые практикуют банки, противоречат закону. Как теперь избавляться от ненужных предложений банков — разбирался Лайф. 14 сентября, 21:40 Обложка © Shutterstock

Как только вступили в силу поправки в Закон "О защите прав потребителей", которые ввели прямой запрет на навязывание товаров или услуг только при обязательном приобретении других, — некоторые банки стали применять новый способ, позволяющий обходить требования закона. Для этого хитрые кредитные учреждения стали практиковать новые формы заявления на кредит. В них хотя и предусмотрена возможность не согласиться с допуслугами, предлагаемыми заодно с кредитом, но для этого надо разобраться в некотором объёме текста, изложенного в виде специфических формулировок. А если специальные отметки о несогласии с допуслугами в заявлении не поставить, то в этом случае банки считают, что заёмщик соглашается со всеми предложениями, изложенными в форме заявления.

Центральный банк расценил такой подход как нарушение требований части 2 статьи 7 Закона № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" и выступил с официальным разъяснением своей позиции. По мнению ЦБ, если при предоставлении потребительского кредита заёмщику предлагаются платные дополнительные услуги, то они должны быть оформлены отдельным заявлением, содержащим согласие заёмщика на оказание ему таких услуг. При этом кредитор обязан указать стоимость предлагаемой за отдельную плату дополнительной услуги и обеспечить заёмщику возможность просто и однозначно выразить своё волеизъявление относительно согласия или несогласия с предлагаемыми услугами. Кроме того, ЦБ против маркетинговых приёмов, побуждающих заёмщика к принятию решения, нужного банку (выделение информации цветом или использование иного шрифта), так как кредитные учреждения не должны акцентировать внимание заёмщика исключительно на информации о преимуществах допуслуг вместо итоговой стоимости приобретаемого клиентом продукта.

Эксперты отмечают, что, к сожалению, Центробанк не упомянул о том, как быть, если навязываемые банком продукты интегрированы прямо в кредитные условия, а в ситуации со страховками это основная практика.

— Если допуслуги — это некие подписки на экосистемы банков, то отказ в течение первых 14 дней, как это предусмотрено законом (в соответствии с Указанием Банка России № 4500-У. — Прим Лайфа), скорее всего, не сильно повлияет на итоговую стоимость кредитного продукта. А вот если речь идёт о страховании, то заёмщик может получить существенное повышение процентной ставки, что с экономической точки зрения невыгодно, — отметила доцент Департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета РФ Светлана Зубкова.

Однако, оказывается, что уменьшить переплату даже по кредиту с навязанной страховкой можно. Правда, для этого придётся заменить страховую компанию и не наделать ошибок в оформлении документов.

Как снизить расходы, заменив страховую

В РФ уже сложилась практика, при которой заёмщики снижают стоимость переплаты за страховку, просто оформив её в той компании, которая предлагает более выгодные условия. Конечно, банки не очень приветствуют этот подход заёмщика, но на законных основаниях никаких претензий предъявить не могут. Ведь объективно Закон "О защите прав потребителей" запрещает заставлять приобретать одни услуги, чтобы получить другие (пункт 2 статьи 16 закона № 2300-1). То есть гражданин может поменять страховку на аналогичную, но оформленную в другой компании и на более выгодных условиях. О наличии такой возможности уже не раз заявляли высшие судебные инстанции РФ (Определение Верховного суда РФ № 49-КГ20-30-К6 и Постановление Конституционного суда РФ №10-П ), которые подчеркнули, что приобретение страховки в другой компании никак не влияет на риски банка. И даже если кредитное учреждение обязывает в своём договоре страховаться только в конкретных страховых компаниях, нарушение этого условия не может быть основанием для повышения кредитной ставки. Однако такое положение реально действует, только если страхование будет осуществлено в компании, имеющей официальную лицензию Центробанка, и по тем же видам риска, что указаны в кредитном договоре, обуславливающем льготные условия кредитования. И ещё это правило действует только для добровольного вида страхования (например, жизнь или здоровье), то есть поменять страховку предмета залога при ипотеке или автокредите не получится.

— Тем, кто оформляет кредит, в котором есть условие снижение ставки при наличии страхования, я советую внимательно изучать требования к страховым компаниям. Если в кредитном договоре не указаны какие-то специфические условия, которым должны соответствовать страховщики, значит, компанию, предлагаемую банком, поменять можно, — рекомендует адвокат Первой межрегиональной коллегии адвокатов Рауль Магомедов. — Делать замену страховой лучше в течение 30 дней с даты выдачи кредита — в этот период банк не сможет повысить ставку или потребовать вернуть деньги досрочно (пункт 11 статьи 7 Закона № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)". — Прим. Лайфа).

Что ещё стоит иметь в виду

Если получить кредит по приемлемой ставке получается только при условии оформления страхования, то сэкономить помогут следующие советы:

1. Приобретать страховку лучше не в банке, а непосредственно в офисе страховой компании. Обычно банк рекомендует оформить страховку у своего партнёра, но при этом забывает рассказать, что в цену такого предложения могут включать и агентскую комиссию самого банка.

2. Если вы уже клиент какой-либо страховой компании, то стоит проверить, не может ли она предоставить вам скидку. Узнавать об этом лучше тоже в офисе страховой.

3. Оформлять страховку лучше не сразу на весь период кредита, а на год с последующей возможностью продления. Так можно сэкономить на платежах и получить возможность по окончании срока полиса не продлевать его, а воспользоваться более выгодным предложением другой компании.

Фото © shutterstock Приходилось ли вам отстаивать право отказа от допуслуг банка? 0 Я всегда отказываюсь от любых ненужных мне банковских услуг Удалось выгодно заменить страховку по своему кредиту Оплачиваю все услуги, что предлагает банк, так спокойнее

Авторы Максим Греков