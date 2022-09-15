Тайны Севера и пространства в центре Москвы — парку "Зарядье" пять лет Парк стал одним из символов столицы, местом, которое обязательно нужно посетить, как Красную площадь или Большой театр. Здесь происходят важнейшие для города события. 15 сентября, 11:52 Обложка © mos.ru

"Зарядье" отмечает первый юбилей — ровно пять лет назад в День города парк открылся для посетителей. Эта знаковая площадка в центре Москвы, созданная на месте гостиницы "Россия", стала своего рода зеркалом, в котором отражается город прошлого, настоящего и будущего, смешиваются стили и культуры. Одним из главных его символов стал парящий мост.

В парке можно увидеть и палаты XVI века, и футуристические павильоны, и ландшафты — аналоги разных регионов России. Всего несколько шагов от Красной площади — и посетители попадают в другой мир. Впрочем, этот мир не получился бы таким без людей, которые связали себя с парком. О том, кто здесь работает, зачем экскурсовод прячет серебряные монеты и чьим голосом говорит с гостями "Зарядье", — в репортаже mos.ru.

Природный урбанизм

По всему "Зарядью" расставлены белые шары разного размера, на каждом — рисунок: сине-красный круг, малиновый цветок, оранжевый конь. Изображения напоминают узоры народной вышивки. Гармония и природа позволяют гуляющим отдыхать, словно перемещаясь в пространстве и времени.

Обложка © mos.ru / Пресс-служба парка "Зарядье"

— Это наш новый проект "Узору", который мы реализуем вместе с цифровым архивом и лабораторией узоров "Орнамика". Специально ко Дню России в Год культурного наследия народов России мы показали широкому зрителю орнаменты народов страны, — объясняет менеджер отдела культурно-массовых мероприятий Даниил Мизин у медиацентра, центрального павильона "Зарядья" под стеклянной изогнутой крышей. — Здесь расположены выставочные залы, аттракцион "Полёт" и панорамный кинотеатр.

Узоры на шарах и масштабных панно в центральных частях парка напоминают: Москва — город, объединяющий разные национальности, традиции, мировоззрения. Биоразнообразие и географию страны в "Зарядье" демонстрируют растения — именно они представляют лес, степь, северный ландшафт, луг и предгорье Северного Кавказа и юга Крыма. За пять лет деревья выросли — теперь можно практически забыть о городской реальности, находясь, например, в лесной зоне. Вокруг только ели и берёзы, а Кремль, высотка на Котельнической или дома на Раушской едва виднеются на заднем плане. Ведущая мероприятий и экскурсовод Яна Фомичёва объясняет это природным урбанизмом, когда "природа не имеет чётко очерченных границ".

— Однажды я пришёл на работу пораньше. Зашёл в хвойный лес. Стою среди елей и сосен, Москвы оттуда почти не видно. И в этот момент раздаётся бой курантов. Я тогда по-особенному прочувствовал пространство вокруг, — вспоминает необычные ощущения Даниил Мизин.

Даниил Мизин. Фото © мos.ru / М. Денисова

Яна Фомичёва как-то вела экскурсию для уроженца Севера: "Я его спрашиваю: "Ну как вам наша версия тундры?" Он отвечает: "Очень похожа. Но не хватает озера. У нас есть водоём, ты ныряешь туда и встаёшь ногами на лёд". Её поразил короткий рассказ гостя и главная деталь, которая идеально раскрывает климат и условия жизни в тундре. Она стала включать эту историю в экскурсию.

Мост будущего и "Глубина резкости"

Парящий мост — главный объект "Зарядья". С него открывается вид на набережную Москвы-реки, Кремль, одну из семи сталинских высоток и панораму Патриаршего подворья. Эти панорамы стали доступны отдыхающим после сноса гостиницы Россия, когда отреставрированные храмы Варварки снова заработали в день рождения парка в 2017 году.

Во время экскурсий гиды часто напоминают, что на этом месте должна была стоять восьмая московская высотка. Оказывается, в 1947-м Иосиф Сталин задумал построить восемь высотных зданий, символизирующих число столетий, которое Москва праздновала в тот год. Заложили фундамент, начали возводить первые конструкции. Но в итоге в 1953 году от проекта отказались, а в 1960-е на стилобате восьмой высотки возвели гостиницу "Россия".

Голоса парка

Непростые экскурсоводы парка представлены настоящими актёрами и историками. Например, Яна Фомичёва — голос парка: девушка озвучивает видеоролики, читает объявления для посетителей об услугах или правилах безопасности. Более того, Яна — профессиональная актриса.

Обложка © mos.ru / Пресс-служба парка "Зарядье"

Яна также ведёт экскурсии по выставкам современного искусства в "Зарядье". На одной из экспозиций присутствовала работа Анастасии Кузнецовой-Руф "Глубина резкости". На картине изображены руки, которые держат маску для подводного плавания, в неё чётко видны рыбы из огромного косяка под водой. Гостям всегда интересно, какая история стоит за той или иной работой. И здесь тот случай, когда экскурсанты предложили свой взгляд на полотно, расширив его смысл.

На картину мастера вдохновил случай на Филиппинах — рыбаки наугад закидывали сети и вытаскивали их пустыми, вопреки возможности надеть маски и собрать улов. Зрители во время экскурсии отметили, что в этом случае рыбакам на Филиппинах важен не результат, а процесс. Это и есть восточный подход в противовес западному. Поэтому Яна Фомичёва считает, что самые ценные смыслы создают гости парка "Зарядье".

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа "Мой район", цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идёт формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.

Авторы Альбина Александрова