Фигурист из США Малинин первым в истории чисто исполнил четверной аксель на соревнованиях

17-летний фигурист сборной США Илья Малинин стал первым спортсменом, чисто исполнившим четверной аксель на соревнованиях. Свою попытку он совершил на турнире U.S. International Classic.

Арбитры поставили Малинину за прыжок 13,50 балла. До него за всю историю этот элемент никто не исполнял чисто.

"Это было невероятно. На тренировках легко понять, как выбрать правильное время для прыжка. На соревнованиях — совсем другое дело, могут помешать нервы и давление", — сказал Малинин.