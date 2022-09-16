Автомобилистам перед холодами стоит опасаться подорожания шин

Стоимость зимних шин с наступлением холодов может вырасти примерно на 5-7%. Такой прогноз дал автоэксперт, главред автомобильного издания Quto Максим Ракитин. В интервью радио "Спутник" он назвал две причины ожидаемого подорожания резины.

Как пояснил специалист, рост цен на зимние шины происходит каждый год, причём, на это не влияет ни ситуация в экономике, ни политические мотивы. Продавцы резины начинают играть с ценами, как только температура воздуха падает ниже пяти градусов.

В этом же году подорожание может оказаться более существенным из-за того, что на российском рынке возможен дефицит некоторых видов шин. С одной стороны, производство этой продукции в стране налажено, и организован параллельный импорт. Но с другой — не исключено возникновение сбоев в поставках. Если это произойдет, рост цен окажется более значительным, прогнозирует эксперт.

Ракитин отмечает, что пока сложно сказать, насколько предложение будет соответствовать спросу. Российских автовладельцев он призвал не паниковать и приобретать зимнюю резину тогда, когда в этом возникнет необходимость.