МегаФон в полтора раза увеличил скорость мобильного интернета в московском метрополитене МегаФон обновил свою сеть в московском метро. В результате скорость мобильного интернета выросла на 42%. Новое оборудование установлено на самых загруженных ветках, где больше всего пассажиров. 16 сентября, 11:00 Обложка © Shutterstock

В первую очередь модернизация коснулась Кольцевой, Замоскворецкой, Сокольнической, Таганско-Краснопресненской, Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской линий. Это свыше 130 станций, на которые приходится более 45% пассажиропотока. Точечные настройки нового оборудования позволили расширить ёмкость технологии LTE и предоставить абонентам непрерывный доступ ко всем мобильным сервисам на высокой скорости.

По словам технического директора МегаФона Алексея Титова, потребление мобильного трафика стабильно растёт — люди всё активнее пользуются гаджетами в дороге. "Мы постоянно отслеживаем изменения и модернизируем Сеть с учётом строительства новых станций и перераспределения нагрузки, чтобы наши абоненты оставались на связи и могли пользоваться скоростным Интернетом даже в метро", — отметил он, добавив, что компания МегаФон в 2016 году первой обеспечила абонентам доступ к технологии 4G в московской подземке.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Сейчас более 90% абонентов используют мобильный интернет в метро. При этом трафик только за прошедший год увеличился на 11%. В транспорте пассажиры читают новости, общаются в Сети, смотрят фильмы и сериалы. На мессенджеры, социальные сети и видеосервисы в метро приходится более 50% от общего мобильного трафика. Самыми популярными сервисам в подземке стали Telegram и VK. Они занимают 13% и 7% общего мобильного интернет-трафика соответственно.

В среднем пассажир проводит в метро 30 минут в день. Кстати, мужчины пользуются подземкой чаще, чем женщины: соотношение 59% к 41%. Самую большую группу пассажиров составляют люди в возрасте от 30 до 40 лет, на них приходится 39% от общего пассажиропотока. Затем идут возрастные категории 20–30 лет (34%) и 40–50 лет (17%).

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

В ТОП устройств, с которых пассажиры заходят в Интернет, лидируют смартфоны. На них приходится 82% от общего мобильного интернет-трафика. Самой популярной моделью остаётся Apple iPhone 11. В тройке лидеров оказались также Samsung Galaxy A12 и Xiaomi Redmi 9A. В прошлом году среди лидеров были Huawei Honor 10 LTE и iPhone 7. Сейчас они сместились на шестое и седьмое места соответственно.

Авторы Валерия Мишина