Глава испанского футбола обвиняется в организации вечеринок за счёт федерации

По данным издания, Рубиалес подозревается в проведении вечеринок в компании 8–10 молодых девушек. При этом деньги на их организацию он брал из казны федерации под видом "рабочих мероприятий". Помогал ему в этом бывший футболист Нене. Добавим, что о допросе Рубиалеса написал его дядя, который два года назад был уволен из организации.