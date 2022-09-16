Глава испанского футбола обвиняется в организации вечеринок за счёт федерации
Глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес угодил в грандиозный скандал. На сей раз его проверят на предмет расходования средств организации в личных целях, пишет газета El Mundo.
По данным издания, Рубиалес подозревается в проведении вечеринок в компании 8–10 молодых девушек. При этом деньги на их организацию он брал из казны федерации под видом "рабочих мероприятий". Помогал ему в этом бывший футболист Нене. Добавим, что о допросе Рубиалеса написал его дядя, который два года назад был уволен из организации.
Ранее Лайф рассказывал ещё об одном коррупционном скандале с участием Рубиалеса. Тогда он и защитник "Барселоны" Жерар Пике подозревались в получении 24 миллионов евро от властей Саудовской Аравии за проведение в этой стране Суперкубка Испании.
Getty Images / Catherine Ivill – UEFA