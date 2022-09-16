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16 сентября, 14:38

Глава испанского футбола обвиняется в организации вечеринок за счёт федерации

Глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес угодил в грандиозный скандал. На сей раз его проверят на предмет расходования средств организации в личных целях, пишет газета El Mundo.

По данным издания, Рубиалес подозревается в проведении вечеринок в компании 8–10 молодых девушек. При этом деньги на их организацию он брал из казны федерации под видом "рабочих мероприятий". Помогал ему в этом бывший футболист Нене. Добавим, что о допросе Рубиалеса написал его дядя, который два года назад был уволен из организации.

Футболиста "Барселоны" Пике и главу Федерации футбола Испании заподозрили в коррупции

Футболиста "Барселоны" Пике и главу Федерации футбола Испании заподозрили в коррупции

Ранее Лайф рассказывал ещё об одном коррупционном скандале с участием Рубиалеса. Тогда он и защитник "Барселоны" Жерар Пике подозревались в получении 24 миллионов евро от властей Саудовской Аравии за проведение в этой стране Суперкубка Испании.

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Getty Images / Catherine Ivill – UEFA

Шамиль Гаджиев

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