"Внутреннее желание": Мирзаев допустил, что Нурмагомедов возобновит карьеру

Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев не исключает, что бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру. Об этом он рассказал журналистам.

"Хабиб скучает, этот аппетит внутри заложен, рано или поздно он проснётся. Как у Фёдора Емельяненко. Он имеет всё, но стремится выступать. Это называется внутреннее желание, оно как наркотик. Пускай лучше это будет в клетке, чем энергию расплёскивать на улице. Накопительный процесс. Внутри Хабиба голос говорит о возвращении. Он тренируется, желание есть, для чего-то же он это делает", — сказал Мирзаев.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. Он ушёл из спорта после победы над американцем Джастином Гейджи, которая позволила ему в третий раз защитить титул чемпиона UFC в лёгком весе.