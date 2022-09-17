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17 сентября, 08:58

"Внутреннее желание": Мирзаев допустил, что Нурмагомедов возобновит карьеру

Боец Мирзаев: Внутри Хабиба голос говорит о возвращении

Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев не исключает, что бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру. Об этом он рассказал журналистам.

"Хабиб скучает, этот аппетит внутри заложен, рано или поздно он проснётся. Как у Фёдора Емельяненко. Он имеет всё, но стремится выступать. Это называется внутреннее желание, оно как наркотик. Пускай лучше это будет в клетке, чем энергию расплёскивать на улице. Накопительный процесс. Внутри Хабиба голос говорит о возвращении. Он тренируется, желание есть, для чего-то же он это делает", — сказал Мирзаев.

Хабиба Нурмагомедова ввели в Зал славы UFC

Хабиба Нурмагомедова ввели в Зал славы UFC

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. Он ушёл из спорта после победы над американцем Джастином Гейджи, которая позволила ему в третий раз защитить титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Своё решение спортсмен объяснил тем, что обещал матери не выходить в октагон без своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который умер от коронавируса. В 29 поединках в ММА Хабиб одержал 29 побед.

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ТАСС / Артём Геодакян

Роман Фейгин

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