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18 сентября, 14:10

В Финляндии призвали бойкотировать Кубок мира по хоккею из-за сборной России

Финский журналист Рику Исокоски призвал сборную своей страны отказаться от участия в Кубке мира по хоккею, если на него приедет сборная России. Его слова приводит издание Jatkoaika.

"Финляндия должна сняться с Кубка мира, если России разрешат участвовать. Надо следовать морали наперекор жадности НХЛ. Участие Финляндии в одном турнире с Россией должно быть невозможным, даже если НХЛ и вынашивает такую идею", — отметил Исокоски.

По мнению журналиста, Финляндия должна сделать всё для того, чтобы не допустить участия сборной России в турнире, ведь сейчас Суоми — ведущая хоккейная нация в мире после победы на Олимпиаде в Пекине и последнем чемпионате мира.

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Ранее Лайф сообщал, что IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия во всех крупных турнирах. Кроме того, нашу страну лишили права принять чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге и молодёжный чемпионат мира, который должен был пройти в Новосибирске и Омске.

Обложка ©

Getty Images / Elsa

Шамиль Гаджиев

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