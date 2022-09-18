В Финляндии призвали бойкотировать Кубок мира по хоккею из-за сборной России

Финский журналист Рику Исокоски призвал сборную своей страны отказаться от участия в Кубке мира по хоккею, если на него приедет сборная России. Его слова приводит издание Jatkoaika.

"Финляндия должна сняться с Кубка мира, если России разрешат участвовать. Надо следовать морали наперекор жадности НХЛ. Участие Финляндии в одном турнире с Россией должно быть невозможным, даже если НХЛ и вынашивает такую идею", — отметил Исокоски.

По мнению журналиста, Финляндия должна сделать всё для того, чтобы не допустить участия сборной России в турнире, ведь сейчас Суоми — ведущая хоккейная нация в мире после победы на Олимпиаде в Пекине и последнем чемпионате мира.