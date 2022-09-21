Самое большое в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы" открылось на ВДНХ Высота аттракциона составляет 140 метров. Он может одновременно вместить до 450 человек. 21 сентября, 08:23 Обложка © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В День города президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли колесо обозрения "Солнце Москвы". Церемония прошла в режиме видео-конференц-связи. Глава государства и столичный градоначальник связывались с ВДНХ из концертного зала "Зарядье", где был организован праздничный концерт, посвящённый 875-летию Москвы.

Владимир Путин поблагодарил инвестора проекта Амирана Муцоева за работу по развитию инфраструктуры развлечений в столице.

— Для людей это очень важно — иметь возможность отдохнуть с друзьями, с семьёй, — отметил глава страны.

Аттракцион на ВДНХ отнял пальму первенства у "Лондонского глаза" (London Eye), чья высота уступает "Солнцу Москвы" и составляет 135 метров.

Небесный штурм

Фото © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

"Солнце Москвы" — это 30 закрытых кабин, каждая из которых с комфортом вмещает до 15 гостей. В кабинах есть система видеонаблюдения, кнопка связи с оператором и климат-контроль, пять кабин оборудованы прозрачным полом. Путешествие над Москвой начинается с посадочного вокзала. Попасть туда гости могут по крытому эскалаторному переходу. Посадка и высадка пассажиров происходят в разных частях вокзала.

Один оборот колеса обозрения занимает 18 минут и 40 секунд. Одновременно на нём размещается до 450 человек. Предполагается, что аттракцион будет привлекать более двух с половиной миллионов посетителей ежегодно. Таким образом, колесо обозрения станет главной точкой притяжения на ВДНХ и одной из наиболее популярных достопримечательностей столицы.

"Солнце Москвы" — это возможность не только увидеть Москву с высоты птичьего полёта в радиусе 50 километров, но и организовать собственный праздник. Кабины можно арендовать, чтобы отметить день рождения или даже сыграть свадьбу в кругу самых близких друзей.

Кроме того, "Солнце Москвы" — город в миниатюре, где можно хорошо провести свободное время, даже не поднимаясь над мегаполисом. Двухэтажный многофункциональный комплекс колеса обозрения включает развлекательные пространства, игровой центр, интерактивный музей-театр "Лисапарк", сувенирный магазин. Большая прогулочная зона под открытым небом и гастрокластер с фуд-кортом также скрасят время. К услугам посетителей мобильные точки питания, где можно перекусить на свежем воздухе, уютные кофейни с лаунж-зонами и ресторанные проекты с авторской кухней. Помимо разнообразного меню некоторые заведения порадуют гостей необычными панорамными видами на ВДНХ.

Уникальные технологии и безопасность

Фото © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Аттракцион предназначен для круглогодичного посещения при температуре от минус 10 до плюс 40 градусов. Вес конструкции — 1800 тонн. Колесо обозрения стоит на прочном фундаменте, спроектированном специалистами Научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института бетона и железобетона имени А.А. Гвоздева с применением современных расчётных комплексов и грунтовых моделей.

Инженеры разработали инновационное решение, впервые применяемое для сооружений подобного типа. На глубине от 15 до 22 метров были установлены группы баретт (особых набивных свай) т-образной формы способом "стена в грунте", объединённые монолитными железобетонными ростверками переменного сечения общей высотой до пяти метров. Такое проектное решение позволяет исключить деформацию фундаментов опор колеса, обеспечивает требуемую прочность и надёжность конструкции.

Макет колеса прошёл испытания в аэродинамической трубе на базе Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского на устойчивость к порывам ветра до 44 метров в секунду — показатели являются нормативными в условиях ландшафта столицы.

Также были проведены натурные испытания групп баретт на устойчивость к вертикальным и горизонтальным нагрузкам, превышающим в полтора раза расчётную величину. В процессе испытаний на протяжении 12 часов баретты получали равномерную нагрузку в диапазоне от одной до 1500 тонн. Для сравнения — это примерный вес 17 самолётов Ту-204.

Целостность баретт контролировалась с помощью тензометрических датчиков, установленных внутри конструкции. Специалисты в режиме реального времени фиксировали показания и отслеживали, как нагрузка с верха баретт передаётся на нижележащие слои грунта.

ВДНХ: 25 миллионов посетителей ежегодно

Возрождение ВДНХ является одним из самых ярких проектов развития Москвы последних лет. К середине этого года была завершена комплексная научная реставрация 32 из 49 исторических павильонов, фонтанов и других памятников архитектуры. Созданы десятки новых точек притяжения москвичей и туристов. Ежегодно главную выставку страны посещает 25 миллионов человек.

Современная ВДНХ — крупнейшее музейное пространство Москвы, которое с каждым годом становится лучше. Здесь появляются новые места для прогулок и отдыха, получения знаний и занятий спортом. Продолжается работа по возрождению национальных павильонов. Уже открыты "Казахстан" и "Азербайджан". Павильон "Узбекистан" начнёт работу в этом году, "Киргизию" и "Абхазию" собираются открыть в 2023-м. Работают павильоны "Республика Беларусь", "Армения", "Стандарты". Благоустройство столицы проходит по программе "Мой район".

Развиваются и другие проекты. Это парк развлечений, кластер "Экспо", который сейчас проектируется, начинает строиться Дом автоспорта, шикарный павильон "Атом" (делает "Росатом"). Возводится конноспортивный манеж. — В этом году мы закончили реставрацию первого павильона — самого главного павильона на ВДНХ, который уже осенью откроется. Это совместный проект с Третьяковской галереей, — напомнил о планах мэр Москвы Сергей Собянин.

На ВДНХ действует 23 музея, включая такие знаковые, как центр "Космонавтика и авиация" (более 750 тысяч посетителей в год), исторический парк "Россия — моя история" (более 250 тысяч), Музей гаража особого назначения ФСО России (более 200 тысяч), центр славянской письменности "Слово" (более 100 тысяч). Проводится свыше 10 тысяч авторских экскурсий в год.

ВДНХ — город знаний. Просветительская программа выставки насчитывает более полутора тысяч бесплатных мероприятий в области науки, искусства и многих других сфер. Главный фронт-офис столичной системы профессионального образования — кластер "Техноград" — представляет лучшие мировые и отечественные образовательные программы по 45 профессиям, сегодня востребованным на рынке труда, и профессиям будущего. С момента своего открытия "Техноград" принял более одного миллиона человек.

ВДНХ — комфортное парковое пространство. Общая площадь цветников и газонов увеличена на 50% и составляет 135,4 гектара — почти половину территории выставки. Протяжённость удобной дорожно-тропиночной сети превысила 100 километров — прогулка по всем тропинкам займёт столько же времени, сколько по всей окружности МКАД. Обустроен ландшафтный парк с экотропой, системой цветников "Большая картина полей", верёвочным парком, арт-объектами и другими достопримечательностями.

Фонтан "Дружба народов". Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

ВДНХ — любимое место отдыха и развлечений москвичей и гостей города. Насыщенный календарь событий ежегодно предлагает более 1200 разноплановых мероприятий. Летом проводятся концерты на открытом воздухе в Зелёном театре и на крыше павильона "Рабочий и колхозница". Зимой открывается самый большой каток в Европе площадью 20,5 тысячи квадратных метров. Для детей оборудовано 30 тематических площадок, в том числе инклюзивных.

Большой популярностью пользуются крупнейший в Европе океанариум "Москвариум", детский мультимедийный развлекательно-развивающий центр "Союзмультпарк", развлекательно-образовательный контактный зоопарк "Городская ферма", конные представления Кремлёвской школы верховой езды.

ВДНХ — удобное пространство для деловых мероприятий. Комфортабельные павильоны, современная инфраструктура, благоустроенная территория и обширная культурная программа создают отличные возможности для результативной работы и плодотворного общения. Ежегодно здесь проходит более 100 конгрессно-выставочных мероприятий.

ВДНХ — масштабная гастрономическая площадка. На выставке работает более 180 объектов общественного питания, которые способны одновременно принять 12,7 тысячи посетителей. Тон развитию этой системы задает её историческое наследие. Гости могут познакомиться с национальными гастрономическими культурами в уникальных памятниках архитектуры.

ВДНХ — это территория развития. В этом году здесь открылись или появятся в самое ближайшее время:

— Музей городского хозяйства Москвы. Интерактивная экспозиция в павильоне № 5 в простой и увлекательной форме рассказывает, как создаётся и поддерживается комфортная среда для проживания в мегаполисе.

— Центр современных биотехнологий "Музей "Биотех". Экспозиция в павильоне № 30 наглядно рассказывает о сити-фермах, биореакторах и других инновационных технологиях.

— Выставка "12 признаков живого" Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева. В больших витринах можно увидеть гнёзда, скелеты и чучела животных, минералы и камни, макеты плодов, а также объекты современного искусства, большая часть которых создана специально для выставки.

— Выставка "Авиация. Мечты о полёте" в центре "Космонавтика и авиация". Новая экспозиция расскажет об истории авиации с точки зрения развития идей и мечты человека о полёте, изобретениях в этой сфере, покажет, как эти желания стали основой для создания целой отрасли экономики. Все мультимедийные и интерактивные экспонаты разработаны специально для этого проекта, исторические объекты будут представлены макетами, копиями и репликами.

— Центр национальных конных традиций. Откроется в исторических павильонах № 41, 42 и 43, объединит спорт, культуру, образование и туризм. Как и в середине прошлого века, в круглом манеже будут проходить театрализованные представления.

— Гастрономический кластер Restomarket by Vasilchuk Brothers. Знакомит москвичей и гостей столицы с кухнями разных стран мира и концепциями авторского стритфуда. Все корнеры оформлены яркими панелями, отрисованными вручную. Здание спроектировано в стиле хай-тек, с панорамными окнами. Рядом расположена фестивальная площадка, где в течение года проходят сезонные ярмарки.

— Постоянно действующая экспозиция Третьяковской галереи в павильоне № 1 "Центральный". Здесь будет представлено 40 произведений искусства, включая живописные работы, скульптуры, мозаичное панно, барельеф и видеоинсталляцию, в основном относящиеся ко времени строительства павильона № 1 (1950-е годы). Также посетители увидят более ранние работы и картины современных художников.

Авторы Альбина Александрова