Москва разнообразила и обновила парки за летний сезон Как столичные власти облагородили парки столицы и где можно получить волшебные ощущения от прогулок, прудов, экскурсий, игры в гольф или шахматы. 20 сентября, 09:01 Обложка © Официальный портал мэра и Правительства Москвы

За летний сезон зоны отдыха столицы успели пополниться новыми объектами. До прихода зимы ещё можно успеть оценить поле для мини-гольфа, отреставрированный грот конца XVIII — начала XIX века и даже новую лодочную станцию. Благоустройство столицы проходит по программе "Мой район".

Гольф, шахматы и тренажёры под открытым небом

Фото © Официальный портал мэра и Правительства Москвы

Сыграть в мини-гольф теперь можно в зоне отдыха "Покровский берег", новое поле открыли здесь в июне. Для любителей игры уложили безопасное покрытие, сделали обходные тропинки и декоративную гравийную отсыпку, установили садовые светильники и благоустроили территорию возле площадки. В парке высадили деревья и кустарники, в том числе хвойных пород. Вход свободный, а инвентарь необходимо взять с собой. Спортплощадка для игры в мини-гольф будет открыта до первого снега.

В парке "Северное Тушино", недалеко от теннисных кортов открылась площадка для настольного тенниса. Специалисты переоборудовали место, полностью обновили резиновое покрытие, установили современные антивандальные столы, которые невосприимчивы к изменениям погоды.

Сыграть в шахматы и найти достойных соперников появилась возможность в парке "Ходынское поле". По просьбам жителей здесь открылся павильон для шахматного клуба "Ходынская королева". Теперь в нём проходят занятия и турниры по шахматам.

Пока позволяет погода, можно проводить силовые тренировки на улице и не прятаться в стенах спортивного зала. В Воронцовском парке на площадке рядом с храмом Живоначальной Троицы поставили 13 новых силовых тренажёров с изменяемой нагрузкой. Раньше здесь были лесенки и турники, а сейчас — тренажёрный зал под открытым небом. Любителям спорта теперь доступны разнообразные упражнения — от становой тяги и приседаний до подъёма ног и жима от груди.

Водные прогулки и экстрим

Фото © Официальный портал мэра и Правительства Москвы

Спортивные выходные можно провести и в парке "Сокольники", где этим летом на Первом Путяевском пруду открылся вейк-парк. Заниматься там можно и осенью, для этого здесь есть специальные гидрокостюмы. На площадке могут попробовать свои силы как новички, которые впервые познакомятся с вейкбордингом под присмотром тренера, так и опытные спортсмены со своим оборудованием. Здесь можно не только прокатиться на доске по водной глади, держась за лебёдку, но и выполнить несколько трюков и перепрыгнуть трамплины. Также на площадке проходят соревнования по вейкбордингу.

Для спокойного отдыха на воде можно отправиться в парк у прудов "Радуга", где в августе открылась лодочная станция — она будет работать до первого льда. Посетители могут арендовать лодку, прокатиться по Большому Графскому пруду и насладиться видом. Во время дождя и при штормовом предупреждении взять лодку не получится.

Историческая пещера и бронзовый Пушкин

Фото © Официальный портал мэра и Правительства Москвы / Е. Самарина

Летом в саду имени Баумана после реставрации открыли исторический каменный грот "Бельведер". Декоративное сооружение построили в парке около 200 лет назад, когда здесь находилось владение купца Николая Стахеева. В советское время в гроте были и склад, и заведение общественного питания. С 2009 года грот закрыли для посетителей, так как объект стал аварийным. Сейчас памятник восстановлен, специалисты укрепили свод и воссоздали каменный каскад, восстановили смотровую площадку и разрушенные лестницы, отреставрировали каменную и кирпичную кладку. Посетители грота могут узнать об истории сада с помощью мультимедийного экрана.

В Бабушкинском парке этим летом заменили скульптуру Александра Пушкина. В 1955 году на главной аллее установили белокаменную статую поэта, тогда зоне отдыха только присвоили официальный статус парка культуры и отдыха. Почти за полвека на свежем воздухе белокаменный Пушкин начал разрушаться под воздействием дождя, снега и ветра. Поэтому скульптуру решили привести в порядок и разместить в Центре творчества и досуга Бабушкинского парка, а на главной аллее установить точную копию — статую из бронзы.

Появилась в парке и новая композиция — "Цапли в камышах" из листовой стали с антикоррозийным покрытием. Металлических птиц создал мастер художественной ковки Николай Смирнов. Высота одной птицы — около 170 сантиметров, второй — 125 сантиметров, а вес всей композиции — около 70 килограммов. С цаплями ещё можно успеть сфотографироваться на фоне зелёной листвы.

Павлины, фазаны, утки, цветники, огороды и даже кинотеатр в парках

Фото © Официальный портал мэра и Правительства Москвы

А на живых пернатых можно посмотреть в сквере по Олонецкому проезду. Здесь появились 24 птицы, которые переехали в сквер из Парка Горького. Для них в этом сезоне увеличили вольеры, поставили домики и другие объекты. В сквере живут павлины, охотничьи, алмазные, золотые и даже непальские фазаны, цесарки, утки и куропатки. В птичьем уголке предусмотрены и открытые пространства, и утеплённые помещения, поэтому пообщаться с его обитателями можно круглый год.

Летом в парке "Кузьминки" работал проект "Садик-огородик". Для посетителей открыли сад с цветниками, огородом и теплицами. Гости могли не только посмотреть, как выращивают растения, и узнать об их истории, но и самостоятельно вырастить урожай. Желающим сдавали в аренду грядки на всё лето. Вырастить самую длинную морковку или душистый базилик помогал профессиональный садовод. Кроме того, на территории "Садика-огородика" сделали сенсорную тропу, по которой можно пройти босиком.

Несмотря на то что лето закончилось, сейчас в "садике" самая жаркая пора — полным ходом идёт сбор урожая, посадка озимых культур и уборка перед зимовкой. Также проводятся экскурсии, развлекательные программы, а окончательно завершить сезон планируется в октябре.

Для поклонников размеренного отдыха и фильмов на большом экране в парке Олимпийской деревни летом открыли кинотеатр на 50 человек. Он расположился в центральной части парка, недалеко от главного павильона. Причём смотреть фильмы можно даже в светлое время суток за счёт конструкции экрана. Уже есть расписание сеансов на весь сентябрь.

Авторы Альбина Александрова