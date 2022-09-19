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19 сентября, 11:31

СМИ вновь сообщили о возможном переходе дочери Тутберидзе и её мужа в сборную США

СМИ: Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин пройдут отбор в сборную США

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин приняли решение пройти отбор в национальную команду США по фигурному катанию. Об этом сообщает The Skating Lesson на своей странице в "Твиттере".

По информации источника, фигуристы стали представителями Ассоциации фигурного катания США (USFS), а в ближайшее время выступят на внутреннем американском турнире, который будет отборочным к чемпионату страны. При этом Дэвис и Смолкин также находятся в списке фигуристов, которые выступят на контрольных прокатах сборной России.

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Ранее Лайф сообщал, что российский танцевальный дуэт — Диана Дэвис и Глеб Смолкинпрошёл просмотр в Федерации фигурного катания США, что могло стать поводом для смены спортивного гражданства. Однако позднее фигуристы обратились к общественности и сообщили, что не собираются уходить из сборной России.

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Getty Images / Justin Setterfield

Шамиль Гаджиев

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