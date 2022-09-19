СМИ вновь сообщили о возможном переходе дочери Тутберидзе и её мужа в сборную США
СМИ: Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин пройдут отбор в сборную США
Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин приняли решение пройти отбор в национальную команду США по фигурному катанию. Об этом сообщает The Skating Lesson на своей странице в "Твиттере".
По информации источника, фигуристы стали представителями Ассоциации фигурного катания США (USFS), а в ближайшее время выступят на внутреннем американском турнире, который будет отборочным к чемпионату страны. При этом Дэвис и Смолкин также находятся в списке фигуристов, которые выступят на контрольных прокатах сборной России.
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Ранее Лайф сообщал, что российский танцевальный дуэт — Диана Дэвис и Глеб Смолкин — прошёл просмотр в Федерации фигурного катания США, что могло стать поводом для смены спортивного гражданства. Однако позднее фигуристы обратились к общественности и сообщили, что не собираются уходить из сборной России.
Getty Images / Justin Setterfield