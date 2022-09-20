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На рынке появилась новая мобильная версия приложения для инвестиций

В последнее время активно развиваются образовательные платформы, задача которых — повысить финансовую грамотность жителей страны.

20 сентября, 09:33
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Как показало исследование "Тинькофф", у пользователей растёт интерес к финансовым приложениям. Это заметно на примере "Академии инвестиций", которая доступна любым пользователям, а не только клиентам "Тинькофф инвестиций". Она включает в себя собственные курсы и методические наработки ведущих вузов, бирж, отраслевых ассоциаций.

В последнее время пользователи интересуются образовательными курсами о фондовом рынке, финансовых инструментах, макроэкономике и аналитике, различными видеопроектами. Приложение бесплатное. Его можно скачать в Google Play и App Store.

В приложении есть три основных раздела: "Лента", "Библиотека" и "Видео".

В разделе "Библиотека" на первом этапе будут доступны:

● 21 образовательный курс о финансах и инвестициях с иллюстрациями, вопросами для самопроверки, задачами и итоговым экзаменом. Часть курсов доступна всем пользователям, часть — клиентам "Тинькофф инвестиций".

● Более 10 статей с фактами, инструкциями и полезными советами для инвесторов и тех, кто только планирует открыть брокерский счёт.

● Калькулятор ИИС (индивидуального инвестиционного счёта), который позволит рассчитать возможную доходность по ИИС.

● Видео с разборами ценных бумаг и новостями по рынку от шоу "Деньги не спят", а также интервью с экспертами от Tinkoff Private Talks.

● Тесты, которые на основе ответов пользователя формируют рекомендации по ценным бумагам.

В разделе "Видео" пользователи могут смотреть тематические программы. Здесь представлены новости компаний и рынков, а также интервью с известными экономистами, инвесторами и предпринимателями. Затем тут появятся подкасты, видеокурсы и инвестиционные гайды.

В ленте пользователь видит популярные разделы приложения, новые курсы, статьи, а также последние выпуски тематических ютуб-программ.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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