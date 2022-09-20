Российской киберспортивной команде Vitus.pro вернули оригинальное название

Российской киберспортивной команде Vitus.pro вернули её оригинальное название в клиенте Dota 2. Об этом сообщается на сайте Dota Pro Circuit.

Произошло это после смены владельца команды. Ранее из-за введённых против него санкций коллектив вынужден был изменить своё привычное название на Outsiders. Сейчас Vitus.pro продолжает готовиться к борьбе за путёвку в основную стадию чемпионата мира по игре Dota 2, который пройдёт в Сингапуре.