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20 сентября, 08:47

Российской киберспортивной команде Vitus.pro вернули оригинальное название

Российской киберспортивной команде Vitus.pro вернули её оригинальное название в клиенте Dota 2. Об этом сообщается на сайте Dota Pro Circuit.

Произошло это после смены владельца команды. Ранее из-за введённых против него санкций коллектив вынужден был изменить своё привычное название на Outsiders. Сейчас Vitus.pro продолжает готовиться к борьбе за путёвку в основную стадию чемпионата мира по игре Dota 2, который пройдёт в Сингапуре.

Российскую киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали из-за буквы Z

Российскую киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали из-за буквы Z

Ранее Лайф рассказывал, что команда Vitus.pro была дисквалифицирована с турнира Dota Pro Circuit после того, как её игрок Иван Москаленко нарисовал букву Z на мини-карте во время матча.

Обложка ©

Shutterstock

Шамиль Гаджиев
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