Экология и комфортные прогулки: Московские власти реставрировали и обновили Щукинский парк и Всехсвятскую рощу Московские власти создали единый кольцевой пешеходный маршрут протяжённостью 3,1 километра, где установлены беседки, оборудованы спортивные и детские площадки и даже вышки для наблюдения за птицами. 22 сентября, 07:00 Обложка © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / mos.ru / М. Мишина

На северо-западе Москвы по программе "Мой район" завершился проект по реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи. Парк расположен между улицами Щукинская, Маршала Василевского и Академика Курчатова. По соседству с ним находится Всехсвятская роща, а напротив, с другой стороны Волоколамского шоссе, расположен парк Покровское-Стрешнево.

— Качественные дороги, благоустройство, тротуары. Всё теперь выглядит по-другому. Так что этот замечательный район теперь преображается — тут такая среда становится, я думаю, что комфортнее будет жить, — отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / mos.ru / М. Мишина

Посетителей парка ждут множество спортивных и детских площадок, прогулочные дорожки и новое освещение. Осенью мэр пообещал высадить ещё несколько сотен деревьев.

Основной задачей, стоявшей перед разработчиками проекта реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи, было объединение двух парков прогулочными маршрутами, а также общими элементами инфраструктуры. Это позволит воспринимать их как единое пространство общей площадью 67 гектаров, восстановить естественный экологический баланс территории и создать комфортные зоны отдыха для посетителей всех возрастов.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / mos.ru / М. Мишина

Началу работ предшествовало голосование жителей в проекте "Активный гражданин", в ходе которого абсолютное большинство проголосовавших — 135 706 человек из 167 231 — поддержали проект.

Единый кольцевой пешеходный маршрут

В результате в Щукинском парке и Всехсвятской роще был создан единый кольцевой пешеходный маршрут протяжённостью 3,1 километра, который подходит как для пеших прогулок, так и для утренних пробежек. Вдоль него организованы места отдыха с лавочками, установлены новые фонари и туалетные модули.

В рамках проекта была специально разработана и установлена линейка уникальных малых архитектурных форм — парковые беседки, павильоны, а в скором времени появятся вышки для наблюдения за птицами и белками. Их дизайн вдохновлён историческим обликом беседки, находившейся в центре парка в конце 1950-х годов. По существовавшим маршрутам проложена новая дорожно-тропиночная сеть из экологичных материалов (гранитный отсев, терравей), а коммуникации убраны в землю под дорожками.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / mos.ru / М. Мишина

На парковых территориях обустроены 32 спортивные площадки и 19 площадок для детей разных возрастов с безопасным покрытием, современными игровыми комплексами и тренажёрами. Появилась площадка для выгула и дрессировки собак, разделённая на зоны для крупных и мелких пород.

В рамках озеленения высадили 6,8 тысячи кустарников и разбили свыше 186 тысяч квадратных метров газона. В осеннее-зимний период планируется дополнительно высадить более 350 деревьев. Основной принцип озеленения — восстановление сосновых насаждений. Растения подобраны таким образом, чтобы обеспечить всесезонный эстетичный облик зоны отдыха. Кроме того, новые фонари с направленным световым потоком освещают только основные транзитные маршруты, зоны отдыха и спортивные площадки, не мешая животным парка.

Авторы Альбина Александрова