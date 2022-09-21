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21 сентября, 07:51

Илья Кутепов рассказал, сколько потерял в зарплате после ухода из "Спартака" в "Торпедо"

Защитник столичного "Торпедо" Илья Кутепов в интервью "Чемпионату" признался, что после перехода в стан "автозаводцев" стал получать в десять раз меньше, чем до этого в "Спартаке".

"В 10 раз [меньше стал получать в "Торпедо"]. Деньги не являются первостепенным моментом. "Торпедо" только вышло в РПЛ и не могло предложить какой-то сумасшедший контракт, мы об этом даже не говорили", — заявил Кутепов.

Перешедший из "Спартака" в "Торпедо" Кутепов пропустит месяц из-за травмы

Перешедший из "Спартака" в "Торпедо" Кутепов пропустит месяц из-за травмы

Он также заметил, что главным для него была возможность получать игровой опыт, потому переговоры с "Торпедо" прошли достаточно быстро.

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Шамиль Гаджиев

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