Илья Кутепов рассказал, сколько потерял в зарплате после ухода из "Спартака" в "Торпедо"

Защитник столичного "Торпедо" Илья Кутепов в интервью "Чемпионату" признался, что после перехода в стан "автозаводцев" стал получать в десять раз меньше, чем до этого в "Спартаке".

"В 10 раз [меньше стал получать в "Торпедо"]. Деньги не являются первостепенным моментом. "Торпедо" только вышло в РПЛ и не могло предложить какой-то сумасшедший контракт, мы об этом даже не говорили", — заявил Кутепов.