"Даже говорить не могу": Майк Тайсон рассказал о серьёзных проблемах со здоровьем

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон рассказал, что испытывает серьёзные проблемы со здоровьем, из-за которых не всегда может говорить. Об этом пишет Daily Mail.

"У меня время от времени возникает ишиас. Он обостряется. Когда он вспыхивает, я даже говорить не могу! Слава богу, это единственная проблема со здоровьем, которая у меня есть. Я теперь в порядке", — заявил Тайсон.