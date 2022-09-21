"Даже говорить не могу": Майк Тайсон рассказал о серьёзных проблемах со здоровьем
Майк Тайсон рассказал, что иногда не может говорить из-за болезни
Легендарный американский боксёр Майк Тайсон рассказал, что испытывает серьёзные проблемы со здоровьем, из-за которых не всегда может говорить. Об этом пишет Daily Mail.
"У меня время от времени возникает ишиас. Он обостряется. Когда он вспыхивает, я даже говорить не могу! Слава богу, это единственная проблема со здоровьем, которая у меня есть. Я теперь в порядке", — заявил Тайсон.
Стоит отметить, что не так давно Тайсона застали в инвалидном кресле. Произошло это в аэропорту американского Майами. А в апреле этого года спортсмен напомнил о своём боксёрском прошлом и избил пассажира прямо на борту самолёта.
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