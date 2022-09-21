Мейвезер анонсировал проведение боя с Макгрегором в следующем году

Известный американский боксёр, бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер заявил, что в следующем году он проведёт бой против ирландской звезды UFC Конора Макгрегора. Об этом он рассказал Daily Mail.

"Я хочу получить удовольствие в эти выходные от боя против Асакуры (японца, с которым Мейвезер проведёт поединок 25 сентября. — Прим. Лайфа). Затем у меня будет ещё один выставочный бой в Дубае в ноябре, а после — против Макгрегора в 2023 году. Мы не знаем, будет ли это настоящая битва. Я бы предпочёл, чтобы поединок был выставочным", — заявил американский спортсмен.