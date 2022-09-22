МегаФон: запрет на телефоны в школах спровоцировал резкий скачок спроса на детские смарт-часы 22 сентября, 07:22 Фото © Shutterstock

Перед учебным годом и в первую неделю сентября продажи детских умных часов в розничной сети МегаФона выросли в шесть раз. Аналитики компании связывают ажиотажный спрос с запретом на использование мобильных телефонов в школах, о котором стало известно в последний день лета.

Больше всего детских смарт-часов было реализовано 31 августа и 1 сентября: количество проданных гаджетов было в семь раз выше результатов аналогичного периода годом ранее. Средний чек покупки вырос на 15%. В эти дни умные часы являлись самым популярным товаром в розничной сети оператора.

Фото © Shutterstock

Спрос на гаджеты был даже в три раза больше, чем в предновогодние дни 2021 года, когда часы стали одним из самых популярных подарков. К тому же в конце августа и начале сентября интерес к умным часам для детей оказался выше, чем к смартфонам, продажи которых тоже выросли, но лишь на 10%.

Самой большой популярностью у покупателей пользовались устройства брендов Elari, Jet, Aimoto и Huawei. Основным драйвером роста стали детские часы с поддержкой 4G: ElarI FMK Go 4G, Jet Kid Vision 4G и Aimoto IQ 4G. С их помощью родители могут не только отслеживать местонахождение ребёнка, но и общаться с ним по видеосвязи, голосом.

По данным МегаФона, наиболее популярными стали часы в жёлтом и розовом цвете: на них пришлось 62% от общего объёма проданных гаджетов. Активнее всего детские смарт-часы покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода.

Авторы Валерия Мишина