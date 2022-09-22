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22 сентября, 12:20

Основатель футбольной школы "Смена" Дмитрий Бесов умер в возрасте 98 лет

На 99-м году жизни скончался Дмитрий Бесов, основатель и первый директор специализированной детско-юношеской школы "Смена", которая впоследствии была преобразована в академию петербургского "Зенита". Об этом сообщается на сайте РФС.

"РФС выражает глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Николаевича", — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Бывший вице-президент FIDE Николай Крогиус умер на 92-м году жизни

Бывший вице-президент FIDE Николай Крогиус умер на 92-м году жизни

Под руководством Бесова получили футбольное образование бывшие игроки сборной России Олег Саленко, Дмитрий Радченко, Владислав Радимов, Вячеслав Малафеев, Владимир Быстров, Андрей Аршавин и многие другие. В 2014 году академии "Зенита" было присвоено имя Дмитрия Николаевича.

Роман Фейгин
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