Основатель футбольной школы "Смена" Дмитрий Бесов умер в возрасте 98 лет
На 99-м году жизни скончался Дмитрий Бесов, основатель и первый директор специализированной детско-юношеской школы "Смена", которая впоследствии была преобразована в академию петербургского "Зенита". Об этом сообщается на сайте РФС.
"РФС выражает глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Николаевича", — говорится в сообщении пресс-службы организации.
Под руководством Бесова получили футбольное образование бывшие игроки сборной России Олег Саленко, Дмитрий Радченко, Владислав Радимов, Вячеслав Малафеев, Владимир Быстров, Андрей Аршавин и многие другие. В 2014 году академии "Зенита" было присвоено имя Дмитрия Николаевича.