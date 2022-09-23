Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро Строительство Солнцевской линии метро близится к завершению. Ввод в эксплуатацию нового участка этой линии улучшит транспортное обслуживание около 350 тысяч жителей. 23 сентября, 07:00 Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / М. Мишин

Солнцевская линия метро протянется за МКАД дальше, чем остальные ветки. С одной стороны, были трудности в строительстве: проходит под Москвой-рекой и сложные грунты. С другой — линия очень востребована среди жителей. Перед строителями стоит задача пройти последний этап — 30-километровый радиус.

Решение о продлении Солнцевской линии от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково приняли в 2017 году. К строительству нового участка длиной 4,9 километра приступили в октябре 2019 года. В его состав входят две станции — "Пыхтино" и "Внуково".

Станция метро "Пыхтино". Фото © stroi.mos.ru

В марте этого года специалисты завершили проходку тоннелей на перегоне между станциями "Рассказовка" и "Пыхтино". Строительную готовность метромоста оценивают в 83%. Ликовский (Пыхтинский) метромост станет 12-м в Москве и вторым по протяжённости после Лужнецкого метромоста через Москву-реку.

Помимо этого на будущей станции "Внуково" сейчас идёт устройство основных конструкций и инженерных коммуникаций. Таким образом, Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро. Через подземный переход новой станции можно будет попасть в подземный терминал аэроэкспресса, выйти к терминалу А аэропорта и привокзальной площади возле примыкания к ней 1-й Рейсовой улицы.

Станция метро "Внуково". Фото © stroi.mos.ru

Благодаря программе "Мой район" работы по продлению Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково позволят улучшить транспортное обслуживание около 350 тысяч жителей. В пешей доступности от новых станций Солнцевской линии проживает 25 тысяч человек, для них время ежедневных поездок сократится на 20–40 минут. Также повысится качество транспортного обслуживания аэропорта Внуково, добраться до него можно будет на 30 минут быстрее.

Авиапассажиры, встречающие и провожающие получат ещё один вариант маршрута и смогут выбрать оптимальный транспорт для поездки в аэропорт: метро, аэроэкспресс, автобус или электробус, такси, каршеринг или личный автомобиль.

Новые станции метро позволят разгрузить прилегающие автомагистрали, в том числе примерно на пять процентов Киевское и на десять процентов Боровское шоссе. Станет свободнее и на станции "Рассказовка" Солнцевской линии — приблизительно на 20%, а также на станции "Саларьево" Сокольнической линии — примерно на 15%.

Авторы Альбина Александрова