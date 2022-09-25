Московские реставраторы вернули исторический облик 1,8 тысячи объектов культурного наследия В этом году после реставрации открылся грот "Бельведер", ранее были восстановлены Дом Наркомфина, Северный речной вокзал, Дом культуры ГЭС-2 в здании трамвайной электростанции. 25 сентября, 07:00 Грот "Бельведер". Фото © Mos.ru / Е. Самарин

С 2011 года в Москве отреставрировали 1884 объекта культурного наследия. В этом году после реставрации по программе "Мой район" открылся грот "Бельведер" в саду имени Баумана, ранее были восстановлены Дом Наркомфина, Северный речной вокзал, Дом культуры ГЭС-2 в здании трамвайной электростанции и другие объекты.

Один из крупнейших объектов реставрации — Дом Наркомфина на Новинском бульваре. Работы завершились в 2020 году. Благодаря проведённой реставрации здание сохранило исторический облик, планировку и функциональное назначение. Также расширили предмет охраны здания.

Также среди зданий, оборудованных для современного использования, — Дом культуры ГЭС-2, где раньше работала центральная электрическая станция городского трамвая. Специалисты сохранили исторические металлоконструкции, восстановили открытые залы с высотой потолков до 23 метров и стальные рамы окон, элементы декора. Здесь будут проводить выставки, концерты, театральные постановки и другие мероприятия.

Большую работу провели на ВДНХ. За восемь лет общая площадь отреставрированных исторических павильонов превысила 55 тысяч квадратных метров. В этом году завершилась реставрация павильонов № 5 "Физика" (там размещён Музей городского хозяйства Москвы), № 31 "Геология" (там открыта выставка "12 признаков живого" Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева) и № 30 "Микробиологическая промышленность" (в нём теперь работает центр современных биотехнологий "Музей Биотех"). На территории выставки также привели в порядок фонтаны, прогулочные дорожки и монументы.

Главный корпус усадьбы Истоминых. Фото © Mos.ru / Ю. Иванко

Сейчас специалисты работают в главном доме усадьбы Истоминых на Пречистенке. Дому вернут исторические балконы и первоначальную планировку, восстановят декоративные элементы. Реставрация близится к завершению, открыть старинный особняк планируют уже в следующем году.

Также подготовили проект возвращения исторического облика гаражу для грузовых машин архитектора Константина Мельникова. Здесь восстановят скошенные фронтоны, световой фонарь и утраченные ленточные наклонные витражи, формирующие абрис кровли, а также уберут более поздние постройки и перегородки. В 2024 году в здании планируют открыть постоянную экспозицию Музея транспорта Москвы.

Авторы Альбина Александрова