В 2022 году в столице было открыто 14 спортивных объектов На Чертановской улице появился физкультурно-оздоровительный комплекс "Волна" с двумя бассейнами. 24 сентября, 07:00 Обложка © Mos.ru

В 2022 году по программе "Мой район" в столице открыли 14 крупных спортивных объектов. Так, в районе Чертаново Центральное заработал физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) "Волна", который находится по адресу Чертановская улица, дом 45а. Название для него подбирали сами горожане. Оригинальный объёмный фасад из алюминия и керамогранита выполнен в светло-голубых тонах. Его элементы действительно напоминают движение волн.

По замыслу оформителей, подобный дизайн соответствует функциональному назначению комплекса и окажет благоприятное влияние на настроение горожан. ФОК стал ещё одним центром притяжения для поклонников спорта и здорового образа жизни. Помимо оздоровительных занятий здесь также можно проводить соревнования районного уровня.

В составе спортивного сооружения общей площадью 3,6 тысячи квадратных метров два бассейна. Один из них — с чашей 25 на 16 метров — предназначен для спортивно-оздоровительного плавания, а другой — 10 на 6 метров — для обучения детей. В здании есть гардероб, буфет, кабинеты врача и дежурных медицинских сестёр, раздевалки, душевые, комнаты тренеров, инвентарные и другие помещения, адаптированные для маломобильных граждан. Тренеры уже проводят занятия по аквааэробике, идёт набор в оздоровительные группы и детские секции.

Посещать физкультурно-оздоровительный комплекс могут до 78 человек в смену (полтора часа). Это 624 человека в день. Благодаря программе "Мой район" возможность заниматься физкультурой сегодня есть у каждого москвича. Во всех районах строятся общедоступные спортивные комплексы, обновляются площадки в парках и во дворах.

За последние 12 лет построено около 170 стадионов, ледовых дворцов, ФОКов, футбольных полей и других крупных сооружений. В этом году открыто 14 объектов спорта более чем на 100 тысяч квадратных метров, половина из них построена инвесторами.

Недавно началась активная фаза строительства стадиона "Торпедо" им. Э.А. Стрельцова. В рамках комплексного проекта инвестор возведёт новый городской квартал и обновлённый спортивный кластер со стадионом, физкультурным комплексом и секциями для занятий разными видами спорта.

Авторы Альбина Александрова