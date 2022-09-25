Умар Кремлёв сохранил пост президента Международной ассоциации бокса
Внеочередной конгресс Международной боксёрской ассоциации (IBA) проголосовал против проведения перевыборов главы организации. Мероприятие проходит в Ереване.
В мае на конгрессе IBA в Стамбуле президентом ассоциации был переизбран россиянин Умар Кремлёв. Тогда он был единственным претендентом, кандидатура его соперника — голландца Бориса ван дер Фёрста — была снята из-за несоответствия требованиям ассоциации. После выборов представитель Нидерландов оспорил отстранение в CAS и выиграл дело.
На новых выборах члены конгресса должны были поддержать либо Кремлёва, либо ван дер Фёрста. Теперь же россиянин останется на своём посту ещё на четыре года.
Умар Кремлёв возглавляет IBA с декабря 2020 года. До этого он занимал пост генерального секретаря Федерации бокса России.
ТАСС / Валерий Шарифулин