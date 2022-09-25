Умар Кремлёв сохранил пост президента Международной ассоциации бокса

Внеочередной конгресс Международной боксёрской ассоциации (IBA) проголосовал против проведения перевыборов главы организации. Мероприятие проходит в Ереване.

В мае на конгрессе IBA в Стамбуле президентом ассоциации был переизбран россиянин Умар Кремлёв. Тогда он был единственным претендентом, кандидатура его соперника — голландца Бориса ван дер Фёрста — была снята из-за несоответствия требованиям ассоциации. После выборов представитель Нидерландов оспорил отстранение в CAS и выиграл дело.

На новых выборах члены конгресса должны были поддержать либо Кремлёва, либо ван дер Фёрста. Теперь же россиянин останется на своём посту ещё на четыре года.