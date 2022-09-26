Двое спортсменов погибли в ходе экстремального забега из Архыза в Красную Поляну

В ходе экстремального горного забега Alpindustria Arkhyz Race погибли двое спортсменов. Об этом сообщает пресс-службы соревнований.

Изначально дистанция забега из Архыза в Красную Поляну, в котором участвовали погибшие Алексей Васильев и Кристина Безуглова, составляла 55 километров. Затем её из-за неблагоприятных погодных условий сократили до 38 километров.

На середине дистанции Васильев лидировал, но во второй части забега ему стало плохо. Другие участники забега, волонтёры и спасатели немедленно эвакуировали спортсмена, но спасти его не удалось.

После этого организаторы решили прекратить соревнования, известив об этом бегунов. Связаться удалось со всеми спортсменами, кроме Безугловой. Спасатели обнаружили её на дистанции в нестабильном состоянии. Несмотря на своевременную помощь врачей, девушка через несколько часов скончалась.