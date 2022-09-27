НАТО получило, Starlink передал: Как западная разведка собирает из космоса информацию на Украине Военный эксперт объяснил, почему в зоне спецоперации опасно держать при себе мобильное устройство, даже если оно выключено. 26 сентября, 21:40 Фото © Getty Images / SOPA Images / Contributor

Как Запад следит за Украиной и Россией

За обстановкой в зоне военной спецоперации на Украине следят до 300 иностранных спутников, рассказал Лайфу военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, это и аппараты, которые собирают информацию, и аппараты, которые её передают.

В качестве примера специалист привёл американские военные спутники серии KeyHole ("Замочная скважина"). К слову, 25 сентября ракета Delta IV Heavy запустила на орбиту очередной спутник KeyHole11. Теперь в распоряжении США в космосе уже шесть таких аппаратов. Они оснащены оптико-электронной аппаратурой для передачи изображений в ультравысоком разрешении. Диаметр главного зеркала объектива KeyHole11 — точно такой же, как у телескопа Hubble: 2 метра 40 сантиметров.

Ракета United Launch Alliance Delta IV Heavy. Фото © Getty Images / NASA / Bill Ingalls

Как отметил Алексей Леонков, западные спутники позволяют делать снимки поверхности Земли, на которых один пиксель составляет от 10 сантиметров. Подобная точность позволяет успешно определять, какой именно объект находится в данном месте, и передавать полученное изображение с наложенной на него координатной сеткой.

— Вся эта информация собирается в центрах обработки американских вооружённых сил и штаба НАТО, где происходит её расшифровка, и дальше через спутниковую систему Starlink Илона Маска данная информация перебрасывается на передний край, и конечный потребитель — штабы управления и связи украинской армии — получают данные по объектам, по которым нужно наносить удары, а также данные по расположению наших войск и подразделений. Благодаря этим данным противник имеет информацию о том, что происходит в конкретный промежуток времени. Временной промежуток обновления информации составляет от 15 до 30 минут, — рассказал эксперт.

При этом вдоль российских границ летают самолёты-разведчики Boeing RC135, Boeing P8 Poseidon, а также стратегические беспилотники Global Hawk, подчеркнул он, и это тоже позволяет собирать максимально подробную информацию, которую можно использовать для целеуказания. Не стоит забывать и о сотнях — если не о тысячах — тактических беспилотников: они тоже накапливают визуальные данные, необходимые в зоне боевых действий.

Кроме того, по словам Леонкова, западные военные активно пользуются данными со спутников, изначально созданных для мирных целей, например, аппаратов дистанционного зондирования Земли для гражданских исследовательских организаций. У Пентагона есть возможность при необходимости мобилизовать эти аппараты для своих целей.

— На основании того, что Пентагон использует эти спутники и передаёт разведданные Украине, можно говорить, что он проводит против нас военную операцию, — убеждён Алексей Леонков.

Как с ними бороться

Существуют комплексы радиоэлектронной борьбы — РЭБ, они "заглушают", то есть создают помехи во время приёма данных со спутников противника. Но в распоряжении российских военных таких комплексов сейчас недостаточно, посетовал военный эксперт. Поэтому, с его точки зрения, самый эффективный на практике способ противодействия слежке — маскировка военной техники и других объектов, требующих защиты.

Комплексы радиоэлектронной борьбы "Палантин". Фото © ТАСС / AP

А помимо этого есть ещё одно средство против космического шпионажа, о котором, к сожалению, не всегда знают обычные люди: не носить с собой смартфон и другие мобильные устройства. Особенно в местах боевых действий. Это опасно прежде всего потому, что с помощью гаджета очень легко не только определить местоположение владельца, но и оценить расположение сил противника.

— Несознательные граждане, исполняющие волонтёрскую и другую деятельность, везут с собой мобильные устройства на линию боевого соприкосновения, тем самым вскрывая геолокацию наших подразделений, — подчёркивает Леонков.

Он добавил, что информация с любого гаджета может быть в любой момент похищена и обработана с помощью глобальной системы радиоэлектронной разведки Echelon ("Эшелон"), которая работает в интересах США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Канады, а также Германии, Норвегии и некоторых других стран НАТО.

— Эта система может наводиться на конкретную группу сотовых телефонов и дистанционно изымать из них информацию. Обычные люди часто не понимают, что даже если они приехали в зону специальной операции с выключенным телефоном, он доступен для взлома. Информация от WikiLeaks подтверждает, что у ЦРУ есть программное обеспечение, которое легко взламывает такой телефон и добывает из него информацию, — говорит Леонков.

По его мнению, одним из печальных примеров высокой эффективности отслеживания по мобильному устройству является недавняя гибель бывшего депутата Верховной рады Украины, политика Алексея Журавко, который не поддержал новое правительство Украины после событий 2014 года и принял сторону России. 25 сентября 2022 года стало известно, что Журавко был убит в результате ракетного удара по гостинице в Херсоне.

— Ракета HIMARS точно прилетела в то место, где он снимал номер. Они могли его отследить по его деятельности, потому что он человек медийный, часто выходил в эфир с какого-то своего мобильного устройства. Планшета или телефона, неважно. По информации с этого устройства, скорее всего, была проведена наводка. На линии соприкосновения реакция на подобное устройство — от 5 до 15 минут, — объяснил Леонков.

Эксперт также выразил сожаление по поводу недостаточного внимания к развитию отечественных военных спутниковых группировок: в России, по его мнению, эта работа много лет ведётся "по возможности", меж тем Запад не жалеет никаких денег на целенаправленное наращивание своих космических группировок. Он рассказал, что существует понятие "туман войны": его смысл в том, что именно глубина разведки обеспечивает стратегическое преимущество в ходе боевых действий.

Авторы Александр Бочаров